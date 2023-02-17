Tam Zıt Anlamlısı Nedir? Tam Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Tam kelimesi konuşmalarda, dersler ve kitaplarda kısacası günlük hayatta karşımıza sıklıkla çıkan, sıklıkla da kullandığımız bir kelimedir. Bazen cümlede sıfat bazen ise edat göreviyle bulunur. Tam kelimesinin zıt anlamlısıyla beraber ne anlama geldiğini de öğrenirsek hem hafızamızda daha kolay kalmasını sağlamış hem de ayrıca dil bilgimizi de geliştirmiş oluruz. Tam kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şöyledir;

Tam kelimesi, olması gerektiği gibi eksiksiz ve yarım olmayan anlamına gelir.

Örneğin:

'' Anneannem tandır ekmeğini tam kıvamında yapardı. ''

Tam Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre tam kelimesinin zıt anlamlısı yarım kelimesidir. Yarım kelimesi cümlelerde çoğunlukla sıfat olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatta sık duyduğumuz ve kullandığımız kelimelerdendir. Yarım kelimesi, olması gerekenden eksik kalmış ve tamamlanmamış anlamına gelir.

Örneğin:

'' İstediğim malzemelere ulaşamadığım için projeyi yarım olarak sonlandırdım. ''

Tam Kelimesine Benzer Kelimeler

Dilimiz çok çeşitli ve zengin bir yapıya sahiptir, bu özelliğinden dolayı kelimelerin genelde birden fazla eş anlamlısı ve benzerleri mevcuttur. Bu kelimeleri bilmek konuşmalarımızı çok daha akıcı bir hale getirirken dil bilgimizi de güçlendirir. Tam kelimesinin anlamdaş ve benzer kelimeleri şöyle listeleyebiliriz;