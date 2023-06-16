Tam Sayı Nedir? Negatif ve Pozitif Tam Sayı Ne Demek, Örnekleri Neler?

Matematikte sayılar, birbiri ile kesişen, birleşin ya da farkı bulunanlar şeklinde kümeler haline getirilmiştir. Tam sayı nedir, sorusunu araştırırken tam sayıların "Z" harfi ile gösterildiğini öğreniriz. tam sayı ne demek, sorusuna eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider yanıtını veririz. Pozitif tam sayı nedir, dediğimizde sayı doğrusunun sağında bulunduğunu öğreniriz. Tam sayılar nelerdir, sorusuna sayı doğrusunda gösterilen sayılar olduğu yanıtını verebiliriz.

Tam Sayı Nedir?

Matematikte sayılar farklı özelliklerine göre kümelenirler. Tam sayılar kümesi Almanca "Zahlen" yani "sayılar" sözcüğünün baş harfi "Z" ile gösterilir. Tam sayılar sayı doğrusunda gösterilirler. Tam sayıların orta noktası 0 (sıfır)'dır. Matematikte herhangi bir kesir ya da ondalık ifadesine sahip olmayan ve önüne aldığı işaretlerle yönü belirlenen sayılara tam sayılar denir. Tam sayılar pozitif ve negatif olarak ayrılsa da sıfır da bir tam sayıdır ve pozitif ve negatif değildir.

Negatif ve Pozitif Tam Sayı Ne Demek, Örnekleri Neler?

Tam sayı kümesi kendi içinde ikiye ayrılır. Tam sayı kümelerini şu şekilde ifade edebiliriz:

Pozitif tam sayı kümesi, Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar önlerine artı (+) işareti alarak sembolize edilirler. Pozitif tam sayılar Z harfinin üzerine artı işareti koyularak (Z + )gösterilir. Bir tam sayının önünde sadece artı işareti varken pozitif olmazlar. Sayının önünde herhangi bir işaret yoksa o sayıdır pozitiftir. Pozitif tam sayılar 1'den başlayarak artı sonsuza kadar gider. 1, 2, 3, 4, 5… gibi sayılar pozitif tam sayılar olarak ifade edilirler.

)gösterilir. Bir tam sayının önünde sadece artı işareti varken pozitif olmazlar. Sayının önünde herhangi bir işaret yoksa o sayıdır pozitiftir. Pozitif tam sayılar 1'den başlayarak artı sonsuza kadar gider. 1, 2, 3, 4, 5… gibi sayılar pozitif tam sayılar olarak ifade edilirler. Negatif tam sayı kümesi, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır. Negatif tam sayılar önlerine eksi (-) işareti alarak sembolize edilirler. Negatif tam sayılar Z harfinin üzerine eksi işareti koyularak (Z-)gösterilir. Negatif tam sayılar -1'den başlayarak eksi sonsuza kadar gider. -1, -2, -3, -4, -5… gibi sayılar negatif sayılar olarak ifade edilirler.

Farklı işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken sayılar birbirinden çıkarılır ve mutlak değeri daha büyük olan sayının işareti sonuca yazılır. Farklı işaretli tam sayılarda çıkarma işlemi toplama işleminden faydalanarak yapılmaktadır.