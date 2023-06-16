Tam Sayı Nedir? Negatif ve Pozitif Tam Sayı Ne Demek, Örnekleri Neler?

Matematikte sayılar, birbiri ile kesişen, birleşin ya da farkı bulunanlar şeklinde kümeler haline getirilmiştir. Tam sayı nedir, sorusunu araştırırken tam sayıların "Z" harfi ile gösterildiğini öğreniriz. tam sayı ne demek, sorusuna eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider yanıtını veririz. Pozitif tam sayı nedir, dediğimizde sayı doğrusunun sağında bulunduğunu öğreniriz. Tam sayılar nelerdir, sorusuna sayı doğrusunda gösterilen sayılar olduğu yanıtını verebiliriz.
Matematikte sayılar farklı özelliklerine göre kümelenirler. Tam sayılar kümesi Almanca "Zahlen" yani "sayılar" sözcüğünün baş harfi "Z" ile gösterilir. Tam sayılar sayı doğrusunda gösterilirler. Tam sayıların orta noktası 0 (sıfır)'dır. Matematikte herhangi bir kesir ya da ondalık ifadesine sahip olmayan ve önüne aldığı işaretlerle yönü belirlenen sayılara tam sayılar denir. Tam sayılar pozitif ve negatif olarak ayrılsa da sıfır da bir tam sayıdır ve pozitif ve negatif değildir.
Tam sayı kümesi kendi içinde ikiye ayrılır. Tam sayı kümelerini şu şekilde ifade edebiliriz:
Farklı işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken sayılar birbirinden çıkarılır ve mutlak değeri daha büyük olan sayının işareti sonuca yazılır. Farklı işaretli tam sayılarda çıkarma işlemi toplama işleminden faydalanarak yapılmaktadır.