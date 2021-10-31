Tam sayılar neden Z ile gösterilir? Matematikte Z neyin sembolü?

Z sayısı matematikte en temel sembollerden bir tanesidir. Tam sayıları ifade etmekte olan Z sembolü birçok problemde, soruda ve matematik işleminde karşımıza çıkabilmektedir. Bu denli temel ve önemli bir konu olan tam sayıların sembolü Z harfini öğrenmek önemlidir. Bu yazımızda sizler için tam sayılar neden Z ile gösterilir sorusunu cevapladık.

Tam Sayılar Neden Z ile Gösterilir?



Bilindiği üzere tam sayılar matematikte Z ile gösterilmektedir. Peki ya Z neyin sembolü? Matematikte tam sayıların Z ile gösterilmesinin asıl sebebi Almanca zahlen sözcüğünden gelmektedir. Zahlen sözcüğü Almanca'da sayılar anlamına gelmektedir. Z kelimesi de Zahlen sözcüğünün baş harfidir.