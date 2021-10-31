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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:47 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:47

Tam sayılar neden Z ile gösterilir? Matematikte Z neyin sembolü?

Tam sayılar neden Z ile gösterilir? Matematikte Z neyin sembolü?

Bilindiği üzere matematikte tam sayılar çok temel bir konudur. Çok temel bir konu olduğu için tam sayılar çok önemlidir çünkü matematiği öğrenmemize yaramaktadır. Matematiğin alfabesinden ve nasıl yapıldığından bahsedeceksek kesinlikle tam sayıları kullanmalıyız. Gerek öğrenci gerek başka meslekleri yapan bireyler tam sayıların sembolünü ve tam sayılar neden Z ile gösterilir sorusunun cevabını bilmek durumundadırlar. Tam sayılar bilindiği üzere Z ile gösterilmektedir. Peki Z neyin sembolü?

Z sayısı matematikte en temel sembollerden bir tanesidir. Tam sayıları ifade etmekte olan Z sembolü birçok problemde, soruda ve matematik işleminde karşımıza çıkabilmektedir. Bu denli temel ve önemli bir konu olan tam sayıların sembolü Z harfini öğrenmek önemlidir. Bu yazımızda sizler için tam sayılar neden Z ile gösterilir sorusunu cevapladık.

Tam Sayılar Neden Z ile Gösterilir?

Bilindiği üzere tam sayılar matematikte Z ile gösterilmektedir. Peki ya Z neyin sembolü? Matematikte tam sayıların Z ile gösterilmesinin asıl sebebi Almanca zahlen sözcüğünden gelmektedir. Zahlen sözcüğü Almanca'da sayılar anlamına gelmektedir. Z kelimesi de Zahlen sözcüğünün baş harfidir.

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Tam sayılar neden Z ile gösterilir? Matematikte Z neyin sembolü?
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