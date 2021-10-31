Tam sayılarda toplama işleminin özellikleri: Tam sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği nedir?

Tam sayılarda toplama işlemi öğrenciler tarafından en sevilen konulardan bir tanesidir çünkü zorluk seviyesi pek yüksek değildir. Tam sayılarda toplama işlemi oldukça basit ve pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Tam sayılarda toplama işlemi yapmak bazı temel kuralları bildikten sonra çok basittir.

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri



Tam sayılarda toplama işlemini gerçekleştirirken bazı kuralları yerine getirmemiz gerekmektedir. Yoksa işlem sonucu yanlış çıkar ve işlemin sonucunu asla doğru bulamayız. Matematikte en çok dikkat edilmesi gereken şey, kurallar ve formüllere uymaktır. Her işlemin bir yapılış şekli vardır ve matematikte başarılı olmak isteyen kişiler bunları bilmek durumundadırlar. Tam sayılarda toplama işleminde de kullanılan 4 adet özellik bulunmaktadır. Bunlar değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman özelliği ve ters eleman özelliği şeklinde sıralandırılabilir.



Tam Sayılarda Toplama İşleminin Birleşme Özelliği



Tam sayılar ile toplama işlemini yaparken, tam sayıları istediğimiz biçimde farklı farklı ikişer gruplara ayırıp toplayabiliriz. İşlemin sonucu yaptığımız gruplara göre değişmez. Her sonuç aynı çıkar.

Tam Sayılarda Toplama İşleminin Ters Eleman Özelliği



Bir tam sayının toplama işleminin ters elemanı, kendisinin zıt işaretlisi olanıdır. Yani bir tam sayının kendi zıt işareti ile gerçekleştirdiğimiz toplama işareti her zaman sıfır sayısına tekabül etmektedir.



Örneklerle açıklayacak olursak: aşağıda bulunan tam sayıların toplama işlemine göre zıt hallerini karşılarına yazacağız.





görüldüğü üzere bu işlemleri birbiri ile toplamak sıfır sonucunu vermektedir.