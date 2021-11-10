Tam sayılarda üslü ifadeler: Bir sayının kuvveti nasıl bulunur? e1

Tam sayılarda üslü ifadeler içinde oldukça fazla çarpma işlemi bulunduran konulardan bir tanesidir. Bu konu öğrencilerin analitik düşünme yeteneğini arttıracağı gibi aynı zamanda çarpma işlemleri ile alakalı becerilerini de geliştiren konulardan bir tanesidir. Üslü sayılar tam sayıların tam üzerinde küçük bir sayı olarak ifade edilirler.

Tam Sayılarda Üslü İfadeler



Tam sayılarda üslü ifadeler bir sayının kendisiyle olan çarpım işlemleridir. Bir sayı kendisi ile tekrarlı olarak çarpılır. Bu sayıyı tekrar tekrar çarpmaya ise matematikçiler kuvvet alma işlemi demektedir. Tam sayılarda üslü ifadeler aslında bir sayının kaç kez kendisine çarpılacağını ifade etmektedir. Bu sayıların çarpımı hatasız yapıldığında doğru sonuç elde edilir.

Bir Sayının Kuvveti Nasıl Bulunur?



Üslü sayılar, bir sayının kendi ile birden fazla olacak şekilde tekrar ederek çarpılmasına denmektedir. Bu durum aynı şekilde tam sayıların kuvveti denerek de söylenebilir. Herhangi bir tam sayı kendisi ile kaç defa çarpılıyorsa, buna bağlı olarak, 'n' sayısı da o sayıyı ifade etmektedir.



Kuvvet bulma işlemini yaparken tam sayının kuvvetini aldığımız zaman rakamın sağ üstüne çarpım sayısı küçük bir şekilde eklenir. Daha net anlaşılması açısından işlemi aşağıda örneklendirdik.





Tam Sayılar Kümesi Ne ile Gösterilir?



Matematikte tam sayılar kümesi Almanca sayı sözcüğünden gelmektedir. Almanca zahlen, sayılar demektir. Türkçe matematik işlemlerinde de tam sayılar Z ile gösterilmektedir. Yani zahlen kelimesinin baş harfi. Aynı zamanda pozitif tam sayılar Z+ ile, negatif tam sayılar ise Z- ile gösterilmektedir.

1'in Kuvvetleri Kaça Eşittir?



Yukarıda da belirttiğimiz gibi üslü sayılar bir sayının kendisine kaç defa çarpıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Kullanım amacı olarak aynı sayının defalarca çarpımını gösteren üslü sayılarda, büyük sayı sağ üstte yazan küçük rakam kadar çarpılır. 1 sayısını kendisi ile kaç defa çarparsak çarpalım sonuç her zaman 1 çıkacaktır. Bu nedenle 1 sayısının bütün kuvvetleri 1 sayısına eşittir.