Tam sayıları sayı doğrusunda gösterme: Tam sayılar sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

Tam sayıları bilmeden, öğrenmeden, matematiği öğrenme ve anlama şansımız maalesef bulunmamaktadır. Bu oldukça basit ve anlaşılabilir tam sayılar konusu matematiğe giriş mahiyetinde öğrencilere verilmektedir. Tam sayıların güzelce öğrenilmesi yalnızca derslerde işimize yarayacak bir şey değil. Tam sayıları istesek de istemesek de günlük hayatta da kullanırız. Bu nedenle tam sayılar hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle tam sayıları öğrenirken ekstra bir dikkat ile dinlemekte ve okumakta fayda var.

Tam Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme



Tam sayıların daha net anlaşılabilmesi adına tam sayıları sayı doğrusunda gösteririz. Bu oldukça sık kullanılan popüler yöntemlerden bir tanesidir. Aşağıdaki örnekte tam sayıların sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini görebilirsiniz.





Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi tam sayılar negatif ve pozitif olarak iki ayrı yöne doğru gitmektedirler. Negatifler -1'den başlıyorken pozitif tam sayılar +1'den başlar ve her iki yönde de sayılar sonsuza dek gider. 0 ise nötr sayı olarak bilinir. 0 için pozitif ya da negatif diyemeyiz.

Tam Sayılar Kümesi Ne ile Gösterilir?



Tam sayılar kümesi, Almanca "zahlen" kelimesinden gelmektedir. Tam sayılar kümesi Z olarak gösterilmektedir. Zahlen kelimesi ise "sayılar" anlamına gelmektedir.