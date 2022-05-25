Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 25.5.2022 09:12 Son Güncelleme: 25.5.2022 09:12

Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Edebiyat ya da edebi eserler hayatlarımızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Dil bilgisi ya da ses benzeşmeleri her ne kadar eğitim hayatımız boyunca öğrendiğimizi düşündüğümüz konular olsa da bazen tekrar etmemiz gerekebilir. İşte kafiye ya da diğer ismi ile uyak da sınavlarda karşımıza çıkan konulardandır. Tam uyak, uyak çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Kafiyenin çeşitleri içinde karşımıza çıkan ve en çok merak edilen kafiye çeşitlerinden biri olan tam kafiye nedir? Bir şiirde tam uyak nedir, Tam kafiye nasıl bulunur? Tüm bu soruların cevapları ve tam kafiye örnekleri nelerdir ile açıklayacağımız konular yazımızın devamında. İşte tam uyak ile ilgili detaylar…

Şiirler belli bir kalıba ya da belli bir ses düzenine göre yazıldıkları zaman içinde ses benzeşmelerine yani uyaklara rastlanmaktadır. Tam uyak şiirlerde sıklıkla kullanılan bir uyak çeşidi olduğu için tam kafiye nedir diye iyice öğrenmemiz gerekir. Tam kafiye nasıl bulunur ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için hep beraber yazımızın detaylarına geçelim.

Tam Kafiye Nedir?

Dizelerde karşımıza çıkan iki ses benzeşmesine yani iki harf benzeşmesine tam uyak yani tam kafiye denmektedir. Tam uyağı oluşturan seslerden biri ünlü diğeri ise ünsüzdür. Bu şekilde karşılaşılan ses benzeşmeleri tam uyaktır.

Tam uyak konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ise uzatma harfi işareti ünlü harflerdir. Uzatma işareti bulunan "â, û, î" harfler ses benzeşmelerinde tam ses kabul edildiği için bu harfler kullanılarak yapılan uyaklar tam uyak sayılmaktadır.

Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Sizin için hazırladığımız tam kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;

  • Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek

Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

  • Bak işte sönüyor hayat

Elveda demeden her lezzeti tat

Uzatma İşareti Bulunan Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Uzatma işareti kullanılan harflerdeki kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;

  • Adalardan yaza ettik de vedâ

Sızlıyor bağrımızın üstündeki d

Seni hatırlatıyor Viranb

  • Bir dize işittim yine ey şûh-ı dil ârâ
    Bir hoşça da bilmem ne demek istedi ammâ

Tam Kafiye Nasıl Bulunur?

Tam kafiye bulunacağı zaman iki harf, biri ünlü biri ünsüz olarak ölçüt alınır ya da uzatma işaretine dikkat edilir. Bu şekilde oluşan ses benzeşmeleri tam uyaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA