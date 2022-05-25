Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Şiirler belli bir kalıba ya da belli bir ses düzenine göre yazıldıkları zaman içinde ses benzeşmelerine yani uyaklara rastlanmaktadır. Tam uyak şiirlerde sıklıkla kullanılan bir uyak çeşidi olduğu için tam kafiye nedir diye iyice öğrenmemiz gerekir. Tam kafiye nasıl bulunur ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için hep beraber yazımızın detaylarına geçelim.

Tam Kafiye Nedir?

Dizelerde karşımıza çıkan iki ses benzeşmesine yani iki harf benzeşmesine tam uyak yani tam kafiye denmektedir. Tam uyağı oluşturan seslerden biri ünlü diğeri ise ünsüzdür. Bu şekilde karşılaşılan ses benzeşmeleri tam uyaktır.

Tam uyak konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ise uzatma harfi işareti ünlü harflerdir. Uzatma işareti bulunan "â, û, î" harfler ses benzeşmelerinde tam ses kabul edildiği için bu harfler kullanılarak yapılan uyaklar tam uyak sayılmaktadır.

Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Sizin için hazırladığımız tam kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;

Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı dem ek

Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyer ek

Bak işte sönüyor hay at

Elveda demeden her lezzeti t at

Uzatma İşareti Bulunan Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir?

Uzatma işareti kullanılan harflerdeki kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;

Adalardan yaza ettik de ved â

Sızlıyor bağrımızın üstündeki d ağ

Seni hatırlatıyor Viranb ağ

Bir dize işittim yine ey şûh-ı dil âr â

Bir hoşça da bilmem ne demek istedi amm â

Tam Kafiye Nasıl Bulunur?

Tam kafiye bulunacağı zaman iki harf, biri ünlü biri ünsüz olarak ölçüt alınır ya da uzatma işaretine dikkat edilir. Bu şekilde oluşan ses benzeşmeleri tam uyaktır.