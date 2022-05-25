Tam Uyak Nedir? Tam Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Şiirler belli bir kalıba ya da belli bir ses düzenine göre yazıldıkları zaman içinde ses benzeşmelerine yani uyaklara rastlanmaktadır. Tam uyak şiirlerde sıklıkla kullanılan bir uyak çeşidi olduğu için tam kafiye nedir diye iyice öğrenmemiz gerekir. Tam kafiye nasıl bulunur ile ilgili aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için hep beraber yazımızın detaylarına geçelim.
Dizelerde karşımıza çıkan iki ses benzeşmesine yani iki harf benzeşmesine tam uyak yani tam kafiye denmektedir. Tam uyağı oluşturan seslerden biri ünlü diğeri ise ünsüzdür. Bu şekilde karşılaşılan ses benzeşmeleri tam uyaktır.
Tam uyak konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ise uzatma harfi işareti ünlü harflerdir. Uzatma işareti bulunan "â, û, î" harfler ses benzeşmelerinde tam ses kabul edildiği için bu harfler kullanılarak yapılan uyaklar tam uyak sayılmaktadır.
Sizin için hazırladığımız tam kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;
Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek
Elveda demeden her lezzeti tat
Uzatma işareti kullanılan harflerdeki kafiye örnekleri aşağıdaki gibidir;
Sızlıyor bağrımızın üstündeki dağ
Seni hatırlatıyor Viranbağ
Tam kafiye bulunacağı zaman iki harf, biri ünlü biri ünsüz olarak ölçüt alınır ya da uzatma işaretine dikkat edilir. Bu şekilde oluşan ses benzeşmeleri tam uyaktır.