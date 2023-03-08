Tamahkar Ne Demek? Aza Tamah Etmek Ne Anlama Gelir?

Tamahkar ne demek konusunu sözlüklerden de araştırabilirsiniz. Kelimenin fiil anlamı için de tamah etmek ne demek sorusunu araştırmanız gerekir. Tamahkar insan ne demek incelemesi Türkçe dil bilgisi dağarcığınızı zenginleştirecektir. Paraya tamah etmemek ne anlama gelir sorusu da merak edilen bir konudur. Kelimenin sıfat ve fiil her iki hali de günlük konuşma dilinde kullanılır. Aza tamah eden ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tamahkar Ne Demek?

Tamahkar sözcüğü tamah kelimesinden türemiştir. Tamah etmek de fiil olarak kullanılan bir sözcüktür. Söz konusu kelimeler daha çok Osmanlı döneminde kullanılmış olsa da Türkçemizde de yaygın olan kelimeler arasındadır. Bu kelime günlük konuşma dilinde kullanılmasının yanında divan şiirlerinde de kullanılır. Tamah açgözlülük anlamına gelir. Elindekinin kıymetini bilmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen demektir. Tamahkâr sözcüğü de bu özelliği taşıyan kişiler için kullanılır. Kelimenin TDK sözlüğündeki anlamları aşağıdaki gibidir.

Gözü doymamak

Minnet etmek

Muhteris

Buldukça bulmak

Tamah Etmek Ne Demek?

Tamah etmek, başkasının parasına ya da malına göz dikmek, elindeki ile yetinmemek anlamına gelir. Bu fiilin paraya tamah etmemek şeklinde kullanıldığını da görürsünüz. Paraya tamah etmemek, paraya tenezzül etmemek anlamına gelir. Aza tamah eden kelimesi de az ile yetinen kişiler için kullanılan bir sıfattır. Türkçede tamah fiilinden türeyen ve tamahkâr sıfatının kullanıldığı çok sayıda cümle yapısı ile karşılaşırsınız.