Tamir Eş Anlamlısı Nedir? Tamir Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tamir kelimesi dilimiz içerisinde Arapçadan geçmiştir. Birçok kaynak üzerinde de anlamı değerlendirilmiştir. Kelimenin eş anlamlısı olan kelime onarım sözcüğüdür. Onarım kelimesi tamir sözcüğünün Türkçe dilindeki karşılığıdır.

TAMİR KELİMESİNİN ANLAMI

İmaret kelimesinden türetilmiş tamir sözcüğü, dilimizin içerisine çok eski zamanlardan gelmiştir. İmaret, fonksiyonlarını yerine getiremeyen bazı makinelerin onarılması ve düzeltilmesi anlamına gelmektedir.

Tamir de yenilemek, kullanılır duruma getirmek ve düzeltmek anlamlarında kullanılmaktadır. Arapça içerisinde bir kelimenin çoğulunun yapılabilmesi adına kelimelerin sonuna -et -at eki getirilmektedir. Tamir sözcüğünün çoğulu ise tamirat şeklinde yazılmaktadır.

TAMİRİN EŞ ANLAMLISI

Dilimiz içerisinde bütün sözcüklerin eş anlamlı kelimeler bulunmamaktadır. Ancak tamir sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler birçok kaynak içerisinde belirtilmiştir. Tamir eş anlamlısı olan bir adet kelime bulunmaktadır.

Tamir eş anlamlısı olan kelime onarım kelimesidir. Böylece onarım ile tamir kelimesi aynı anlamlara geldiklerinden dolayı cümle içinde tamir kelimesi yerine rahat bir şekilde kullanılabilir. Onarım ve tamir sözcüklerinin cümle içinde kullanım örnekleri ise aşağıdaki gibidir:

Bahçe kapısının onarım işi de bana düştü.

Bahçe kapısının tamir işi de bana düştü.

Tamir sözcüğünü anlamını genel olarak Türk Dil Kurumu sözlükleri tarafından değerlendirilmiştir. Anlamlı Türk Dil Kurumu içerisinde bulunmaktadır. Tamir kelimesinin sözlük manası aşağıdaki şekildeki gibi açıklanmıştır:

Onarım, onarma

TAMİR KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Tamir kelimesini eş anlamlısı olan iki farklı sözcük vardır. Bunları ise;

1- Onarım:

Yüzyılın ikinci çeyreği içerisinde literatüre giren onarım kelimesi, tamir kelimesi ile eş anlamlıdır. Kelimenin fiil kısmı ''onarmak'' şeklinde yazılır.

Örnek Cümle:

Henüz garanti süresi dolmadığından dolayı buzdolabını ücret almadan onardılar.

Bununla beraber tamir kelimesinin eş anlamlısı olan bazı kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir: