Türkçe dili, tarihten bu yana farklı dil toplulukları ile etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sayesinde dilimize dahil olan ve zamanla uyum sağlayan pek çok kelime vardır. Bu kelimeler günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alsa da anlamı ve kökenleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabiliriz. Bunun yanı sıra kişileri kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için bu kelimelerin eş anlamlılarını da araştırmaktadır. Anlamı ve farklı kullanımları merak edilen kelimelerden biri olarak karşımıza çıkan tamir kelimesi hakkında merak edilen ise sizin için yazımızda bir araya getirdik. İşte, Tamir eş anlamlısı nedir? Tamir kelimesinin eş anlamlısı

Tamir kelimesinin anlamı

Hasar görmüş bir şeyi onarma ya da düzeltme olarak tanımlanan tamir kelimesinin kökeni Türkçe değil. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Yeniden inşa etmek ve onarmak anlamında kullanılan bu kelime günlük hayat içerisinde de sıklıkla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bazı kişiler bu kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlısını tercih edebilir. Bu yüzden de kelimenin eş anlamı kapsamında araştırma yapar. Tamir kelimesi mecaz anlamda da kullanılır. Kırılan kalbi tamir etti cümlesi mecaz kullanıma verilebilecek bir örnektir.

Tamir kelimesinin eş anlamlısı

Kırılan, bozulan ya da yıpranan bir şeyi düzeltme olarak tanımlanan tamir kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi vardır. Onarma olarak bilinen bu eş anlamlı kelime aynı zamanda tamir kelimesinin de anlamını ifade eder. Onarma kelimesi tamir kelimesinin aksine öz Türkçe bir kelimedir. Bu yüzden kişiler cümle içinde tamir kelimesi yerine onarma kelimesini kullanabilir. Cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacağı bilinmelidir.

Tamir kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Arabayı tamir etmek için saatlerce tamirci aradı.

Kırılan radyoyu tamir edince yeni gibi kullandı.

Her şeyi kırıp döktükten sonra tamir için bir ustayı çağırdı.

Tamir kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım