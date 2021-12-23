Tamlananı Düşmüş İsim Tamlaması Nedir, Nasıl Bulunur? Tamlananı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri

Türkçe dil bilgisi konularından biri olan isim tamlaması tamlayan ve tamlanandan meydana gelen iki isimden oluşur. Tamlanan ilgi eki tamlayan ise iyelik eki alır. Ancak bazı durumlarda tamlanan düşebilir. Tamlananı düşmüş isim tamlaması hakkında merak edilen her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Tamlananı düşmüş isim tamlaması nedir?

Tek başlarına kavramları ve varlıkları tanımlamayan iki ismin tamlayan ve tamlanan olarak bir araya gelmesi isim tamlamasını oluşturur. İsim tamlamasında 4 farklı konu başlığı vardır. Bunlar, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasıdır. İsim tamlamasında bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan düşebilir.

Tamlananı düşmüş isim tamlaması iki farklı şekilde ele alınır. Tamlanan iyelik eki alır. Eğer tamlanandaki -ı, -i, -u, -ü ekleri düşer ise bu olaya tamlananı düşmüş isim tamlaması adı verilir. Eğer kurulan cümlede tamlanan biliniyorsa tekrardan söylemeye gerek görülmeyebilir. Bu da tamlananın düşmesi olarak dil bilgisinde yer alır. Bazı kaynaklarda ise tamlananın düşmeyeceği ifade edilir. Ancak bu doğru bir kaynak değildir.

Tamlananı düşmüş isim tamlaması nasıl bulunur?

İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan meydana gelir. İlk kelime tamlayandır ve ilgi ekleri alır. İkinci kelime ise tamlanandır. -ı, -i, -u, -ü eklerini alır. Eğer kurulan cümlede isim tamlamasının tamlananı düşmüş ise burada tamlananı düşmüş isim tamlaması olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tamlayan ve tamlanan bu cümlelerde yer değiştirebilir.

Tamlananı düşmüş isim tamlaması örnekleri

Türkiye herkesin (Herkesin Türkiye'si)

Yukarıda yer alan cümlede Herkesin Türkiye'si isim tamlamasında tamlanan iyelik eki almıştır. Ancak bu kullanım yerine tamlanan ve tamlayan yer değiştirmiş ve tamlanandan iyelik eki düşmüştür.

En yüksek not Pelin'in (Pelin'in notu en yüksek)

Yukarıda yer alan cümlede en yüksek not Pelin'in isim tamlamasında tamlanan iyelik eki almıştır. Ancak bu kullanım yerine tamlanan ve tamlayan yer değiştirmiş ve tamlanan olan "notu"dan iyelik eki düşmüştür.