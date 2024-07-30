Tango Hangi Ülkenin Dansı? Tango Hangi Ülkeye Aittir?

Romantizmin dansı olarak anılan tango, özellikle çiftlerin severek yaptığı bir danstır. İki partner ile yapılan bu dans, ilk dönemlerde oldukça hor görülmüş ve ayıplanmıştır. Dans etmek isteyen ve dansa tango ile başlamak isteyen bireyler, tango hangi ülkenin dansı ve tango hangi ülkeye aittir gibi soruların yanıtlarını da ilgi ile takip eder.



Tango Nedir?



Tango kelimesinin kesin bir kökeni bulunmaz. Afrika tamtamlarının çıkarmış olduğu tan-go sesinden ya da Latinde dokunmak anlamına gelen tangere kelimesinden türetildiği düşünülür. Dans ile birlikte gelişen müzik tarzı da aynı adla anılır. Tango dansının dramatik duygusu, dans esnasında zengin doğaçlama fırsatı yaratması ve aşk & melankoli tutkusunun yatmasından ileri gelir.



Tango Hangi Ülkeye Aittir?



Tango dansı; Buenos Aires, Uruguay, Arjantin ve Montevideo kökenli bir dans ve müzik türü olarak bilinir. İlk zamanlarda tango criollo ya da basit tango isimleri ile anılmasının yanı sıra, günümüzde Amerikan ve uluslararası tango stilleri gelişmiştir. Fin tangosu, Çin tangosu gibi çeşitli kültürler de dansı benimseyerek yeni stiller oluşturmuştur. Yine de orijinal tango, Arjantin'de doğmuş ve Arjantin tangosu olarak adlandırılmıştır.