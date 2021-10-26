Tanıdık Zıt Anlamlısı Nedir? Tanıdık Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tanıdık kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza tutarlı bir kelime çıkmaktadır. Bu nedenle çok olmasa da pek çok anlam ilişkisi bulunmaktadır. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri de zıt anlam ve eş anlamdır. Belirttiğimiz anlam ilişkilerini iyi bilmek kelimeyi anlamada çok önemlidir.

TANIDIK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Cümle içerisinde kelimelerin belirli bir görevi vardır. Tanıdık kelimesinin cümle içerisinde görevi ise sıfattır. Buna ek olarak tanıdık kelimesinin anlam içeriğine baktığımızda çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Tanıdık kelimesi halk arasında da oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Bu yüzden birbirinden farklı birçok anlamı ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler ışığında tanıdık kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Öteden beri tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış.

İlk bakışta tanımamakla birlikte önceden birbirlerini tanımış olmak.

Daha önceden bilinen, görülen.

Bir şeyi daha önceden öğrenmiş, görmüş, duymuş olmak.

TANIDIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Tanıdık kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi tanıdık kelimesinin belirli bir anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bunlardan en gerekli ve önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Tanıdık kelimesinin eş anlamlısı 'aşina, bildik' kelimeleridir. Tanıdık kelimesinin zıt anlamlısı ise 'el, yabancı, eloğlu' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedir. Bu kelimeleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

İnsanların tanıdıkları sayesinde sonuç elde etmeleri daha mümkün olmaktadır.

Ele güne karşı yapayalnız kaldığımızı duyuruyorum.

TANIDIK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Tanıdık kelimesinin anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Görüldüğü gibi tanıdık kelimesi türemiş bir sözcük olduğu için etkileşimde olduğu pek çok kelime bulunmaktadır. Buna göre tanıdık kelimesine benzer kelimeler şunlardır: