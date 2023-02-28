Tanjant Nedir? Tanjant Formülleri Nedir, 1 Tan Neye Eşit ve Nasıl Bulunur?

Matematik ve geometrinin birçok alanında tanjant formülü kullanılır. Tanjant toplam formülü bu kapsamda kullanılan temel formüllerden biridir. Tanjant nasıl bulunur sorusu için karşınıza birçok alternatif çıkacaktır. 1 tan neye eşit sorusu da trigonometri konularında karşınıza çıkma ihtimali olan sorulardan biridir. Tanjant formülleri bilindiğinde trigonometri başta olmak üzere çok konuda işiniz kolaylaşacaktır. Tanjant nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tanjant Nedir?

Tanjant, trigonometride kullanılan bir terimdir. Matematik müfredatının önemli bir konusu olan trigonometri tam olarak bilindiğinde diğer konuların anlaşılması da daha kolay olacaktır. Tanjant esasında "eğim" demektir. Bir yerin eğiminin hesaplanması için yapının tanjant değerine bakmak gerekir. Bu anlamda tanjant, inşaat mühendisliği ve mimarlık alanında da yaygın şekilde kullanılır. İnşaat planlarının hazırlanmasında yapının tanjant değerlerinden istifade edilir.

Tanjant Nasıl Bulunur?

Tanjant, bir yapının karşı kenarının komşu kenarına bölünmesi ile bulunur. Bulunan bu değer de yapının eğimidir. Geometri dersinde de üçgen ve doğrunun eğimi hesaplanırken tanjant hesaplaması yapılır.

Tanjant hesaplanırken tanjant formüllerinden de kullanılır. Açının sinüs değerinin kosinüs değerine bölümü ile de tanjant değeri bulunabilir. Yani 1 tan=1 sin/1 cos'tür. Tanjant formülleri matematik ve geometrinin birçok dalında işinize yarayacaktır. Bir 1 tan ya da tan 1 şeklinde ifade edilen değer 1 derecelik açının tanjant değeri demektir. Bu değer 1 derecelik açının sin değerinin 1 derecelik açının cos değerine bölünmesi ile bulunur.