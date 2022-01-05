Tanzanya Hangi Kıtada? Tanzanya Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Eski çağlardan birçok kalıntıya rastlanan ülke olan Tanzanya birçok sömürü ile de karşı karşıya kalmıştır. Dünyanın en geniş topraklarına sahip otuz birinci ülkesi olan Tanzanya, dağlık bir bölge olup Avrupa'nın en yüksek noktası olan Kilimanjora Dağı'da bu ülke içerisindedir. Peki, Tanzanya dünyanın hangi bölgesindedir. İşte, Tanzanya'ya dair tüm merak edilenler...

Tanzanya Hangi Kıtada?

Tanzanya Afrika kıtasının doğusunda yer alan bir ülkedir. Afrika Büyük Gölleri bölgesinde yer alan ülkenin; kuzeybatıda Kenya, kuzeyde Uganda, batıda Ruanda ve Kongo, güneybatıda Zambiya ve güneyde Malavi ve Mozambik ile kara bağlantısı bulunmaktadır.

Tanzanya Dünyanın Hangi Bölgesinde?

Tanzanya Dünya üzerinde güney kesimlerde yer alan ve Afrika bölgesinin bir parçası olan ülkedir. Kuzeyinde Victoria Gölü bulunan ülkenin güneyinde ise Tanganika Gölü vardır.

Tanzanya Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Tanzanya'nın hangi kıta üzerinde yer aldığı sıklıkla merak edilir. Tanzanya Afrika kıtası üzerinde yer alan bir ülkedir. Konum itibari ile ülkenin doğu kıyıları sıcak ve nemlidir.

Tanzanya Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Kuzey Kutbu'nun 10.674,73 km güneyinde bulunan Tanzanya, Afrika bölgesinin güneydoğusunda Güney yarım kürede yer alır. Konum itibari ile tropik iklimin görüldüğü ülkede yüksek kesimlerde yıl içerisinde sıcaklıkar 10 ila 20 derece arasında değişkenlik gösterir. Ülkenin geri kalan bölümlerinde ise genel sıcaklık 20 derecedir.