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Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:06 Son Güncelleme: 30.6.2023 11:07

Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri - Tanzimat Dönemindeki Hikayeler Ve Yazarları

Tanzimat Dönemi hikaye özellikleri hikâyenin Osmanlı Devleti’nde gelişmeye başladığı anlara rastlar. Tanzimat Edebiyatının Türk tarihindeki ve Türk Edebiyatı’ndaki önemi son derece fazladır ve tam da bu sebepten dolayı öğrenilmesi son derece elzemdir. Peki ya Tanzimat Dönemindeki hikayeler hangileridir? İçerikte Tanzimat Dönemi’ndeki hikayeler hakkında akıcı ve detaylı bilgiye yer verdik. İşte Tanzimat döneminde hikâye özellikleri…

Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri - Tanzimat Dönemindeki Hikayeler Ve Yazarları

Tanzimat Döneminde hikâye özellikleri her ne kadar genel bir edebiyat bilgisi için ve genel kültür için gerekli olsa da özellikle lise üç ve lise dördüncü sınıflarda öğrencilerin edebiyat dersindeki başarıları için de önem arz etmektedir. Tanzimat dönemi üniversite sınavında edebiyat ile ilgili en fazla çıkan konulardan bir tanesidir. Tanzimat dönemindeki hikayeleri öğrenmek öğrencilerin başarısına katkı sunacaktır. İşte tanzimat döneminde hikâye özellikleri…

Tanzimat Döneminde Hikâye Özellikleri

Tanzimat dönemini Türk Edebiyatında önemli bir kırılma anı olarak ifade etmek mümkündür. Hikâye türünün önemli gelişimlere adım attığı tanzimat döneminde göze çarpan yeniliklerden birisi Batı etkisidir. Osmanlı Dönemi Tanzimat dönemindeyken gerileme içerisindeydi ve bu durumdan kurtulmak için ülkenin çeşitli yerlerinde yenilik arayışları mevcuttu. Bu durum elbette ki Edebiyat alanında da ortaya çıkmış ve kendini göstermiştir. Tanzimat döneminde en çok etkilenilen edebiyat türleri Fransız ve Rus edebiyatları olmuştur.

Tanzimat döneminde İmparatorluk pek iyiye gitmediği için doğal olarak toplumsal sorunlar üzerine de bir eğilim söz konusudur. Osmanlı'nın yaşamakta olduğu bazı değişimler ve modernleşme uğraşları, toplumsal yaşamdaki çatışmalar da tanzimat edebiyatında yer bulmuştur. Aynı zamanda tanzimat edebiyatında yayınlanan hikayeler eğitim, batılılaşma, sınıf ayrılıkları ve kadın hakları gibi konulara değinmiştir.

Realizmin ve natüralizmin de tanzimat edebiyatında iyice güç kazandığı gözlemlenmektedir. Bu hikayelere gerçekçilik ve doğalcılık akımları da katkı sağlamıştır. Hikayeler bu dönemde gerçekçi bir dille yazılmış ve toplumun durumu gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Bilindiği üzere hemen her yeni gelen edebiyat anlayışlarında dil ve üslup konusunda bazı yeniliklere ya da değişikliklere gidilir. Bu durum tanzimat edebiyatında da yaşanmıştır. Dil meselesinin masaya yatırıldığı bir ortam olan tanzimat döneminde Türkçe sadeleştirilmiş ve daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. Dildeki Arapça – Farsça etkisi azaltılmış ve basit, anlaşılır bir üslup tercih edilmiştir.

Tanzimat Dönemindeki Hikayeler

  • Tanzimat edebiyatındaki öykü ve roman yazımında günlük yaşam ve tarihi öğeler son derece sık kullanılmıştır. Tanzimat roman ve hikayecilere göre okurda olaylar olmuş ya da olabilir şeklinde bir izlenim bırakılmalıdır.
  • Tanzimat döneminde yazılan ilk hikayelerde toplum önünde anlatılmakta olan meddah öykülerinin etkisi vardır. Bu teknik kullanılmıştır.
  • Eserlerin temel özelliği duygu yüklü, acıklı konuları içermesidir.
  • Tutsaklık, zoraki evlilikler, Batı ve Osmanlı uygarlıklarının kıyas edilmesi, kadın erkek ilişkileri, farklı evlilik türleri ve âşık olma türleri tanzimat romanında ele alınan en popüler konulardandır.
  • Halka seslendiği için yazarlar sade bir dil kullanmışlardır. Aydınlara seslenen bazı yazarlar da buna göre yabancı kelimelere ağırlık vermiş ve dil kurallarına son derece dikkat etmişlerdir.
  • Tanzimat Edebiyatının ilk dönemlerinde keskin bir romantizm akımı görülür. Romantizm akımı Batı'da son derece popülerdir ve Osmanlı'daki Tanzimatçıları da etkileyerek hikayelerine girmesini sağlamıştır.

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Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri - Tanzimat Dönemindeki Hikayeler Ve Yazarları
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