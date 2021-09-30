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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:00 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:00

Taraf eş anlamlısı nedir? Taraf kelimesinin eş anlamlısı

Taraf eş anlamlısı nedir? Taraf kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler arasında merak edilenlerden biri de taraf kelimesidir. Taraf kelimesi de günlük hayatta farklı şekillerde kullandığımız kelimeler arasındadır. Peki, taraf kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kimi zaman yön olarak, kimi zaman iki durum hakkında karar verirken kullandığımız bir kelime olan taraf aslında birçok eş anlamı olan kelimelerden de biridir. Peki, taraf kelimesinin dışında hangi eş anlamlılarını kullanarak aynı şeyi ifade ederiz. İşte taraf kelimesinin eş anlamlısı…

TARAF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Taraf kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Taraf eş anlamlısı ise; canip, sahil, cihet, istikamet, doğrultu, semt, kıyı, yaka, yan ve yön kelimeleridir.7

TARAF KELİMESİNİN ANLAMI

Taraf kelimesi TDK'ya göre; ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri, yön, yan, doğrultu, bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi, yöre, yer ve bir şeyin belli bölümü, kısmı gibi anlamlar içermektedir.

TARAF KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Evin her tarafını güzelce temizlemelisin.
  • Karşı yakadaki mahalleden üç çocuk oyun oynamaya geldi.
  • İki yol arasından sağ yöndekini seçti.
  • Programı iyi izleyebilmek için ön taraflara doğru oturun.
  • Bu istikamette ilerlemelisin.

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Taraf eş anlamlısı nedir? Taraf kelimesinin eş anlamlısı
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