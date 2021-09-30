Taraf eş anlamlısı nedir? Taraf kelimesinin eş anlamlısı

Kimi zaman yön olarak, kimi zaman iki durum hakkında karar verirken kullandığımız bir kelime olan taraf aslında birçok eş anlamı olan kelimelerden de biridir. Peki, taraf kelimesinin dışında hangi eş anlamlılarını kullanarak aynı şeyi ifade ederiz. İşte taraf kelimesinin eş anlamlısı…

TARAF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Taraf kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Taraf eş anlamlısı ise; canip, sahil, cihet, istikamet, doğrultu, semt, kıyı, yaka, yan ve yön kelimeleridir.7

TARAF KELİMESİNİN ANLAMI

Taraf kelimesi TDK'ya göre; ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri, yön, yan, doğrultu, bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi, yöre, yer ve bir şeyin belli bölümü, kısmı gibi anlamlar içermektedir.

TARAF KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER