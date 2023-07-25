Tarak Kemiği Neresi? Tarak Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Yürüyüş, koşu, yüzme ve hatta güzel bir duruşun bile sağlıklı ayaklardan geçtiği bir gerçek. Ayak sağlığı demek bazı durumlarda beden sağlığı demektir. Hiç kimse ağrıyan ayaklarla ya da dengesiz bir yürüyüşle rahat edemez, bu yüzden ayak sağlığı için ayağın anatomik yapısı hakkında fikir sahibi olmak gereklidir. Ayağımızın içinde pek çok, çeşitli boyutlarda kemik vardır. Bu kemiklerden biri de tarak kemiğidir, ayak sağlığını ve şeklini doğrudan etkileyen ayak tarak kemiği neresi ve ne işe yarar sorularının yanıtlarına detaylıca değindik.

Tarak Kemiği Nedir? Ne İşe Yarar?

Ayak iskeleti toplamda 26 adet kemikten oluşur. Bu kemikler kendi aralarında 'ayak bilek kemikleri, tarak kemikleri ve parmak kemikleri' olmak üzere 3 grupta incelenmektedir. Tarak kemikleri baş parmaktan serçe parmağa doğru paralel şekilde uzanan ince ve uzun 5 adet kemikten oluşur. Bacakların ve gövdenin yükünü taşımakla görevli olan tarak kemikleri ayak bileği ve ayak parmakları arasında yer alır.

Tarak Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Tarak kemikleri ayakların ve dahi vücudun dengesini muhafaza eden, beden ağırlığının büyük çoğunluğunu taşıyan kemiklerdir. Görevlerinin büyüklüğüyle ters orantılı şekilde oldukça ince hassas olan tarak kemikleri bazı durumlarda ağrıyabilir. Tarak kemikleri eğer kalıtsal bir problemi yoksa genellikle sakatlanma, incinme, ayak üstünde fazla kalma, yanlış ayakkabı tercihi, kırık, çıkık ve çatlak nedenli ağrır. Kırık ve çatlak kaynaklı sakatlanmalar dışında oluşan tarak kemiği ağrıları ayakları dinlendirerek, ortopedik ayakkabı giyilerek rahatlıkla atlatılabilir. Ancak geçmeyen tarak kemiği ağrılarında mutlaka uzman ortopedist hekimlere muayene olmak gereklidir.