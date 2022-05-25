Tarih Öncesi Çağlar Kaça Ayrılır? Sırasıyla Tarih Öncesi Devirler İsimleri Ve Özellikleri

Tarih öncesi çağlar farklı isimlerle adlandırılır. Bu isimler belirli yıl aralıklarındaki dönemlere verilir. Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır sorusuna birçok çağ ismi ile yanıt verilebilir. Bu çağların her biri kendine has özelliklere sahiptir. Zaman ilerledikçe çağların isimleri de değişmiştir. Bununla birlikte dünyada da büyük değişimler olmuştur. Sırasıyla tarih öncesi devirler isimleri ve özellikleri sizler için paylaştık.
Tarih öncesinde yaşanan çağlar hakkında birçok önemli detaydan bahsetmek mümkündür. Bu çağlar 5 ana başlık altında toplanır. Her çağın birçok farklı özellikleri vardır. Dünya ve insanlık olarak çok önemli gelişmelere göre bu çağlar gruplandırılmıştır. Tarih öncesindeki çağlar aynı zamanda MÖ belirli tarihler arasında yaşanmıştır.
Tarih öncesi dönemler hakkında birçok detaydan bahsetmek mümkündür. Bu dönemlerin isimleri ve yaşandıkları tarih aralıklar şu şekildedir:
Tarih öncesi çağlardır. Bu çağların gelişimi birbirine göre farklılık gösteriyor.
Tarih çağları kendi içerisinde farklı özellikler barındırır. Bu çağlar insanların gelişmelerine bağlı olarak da isimlendirilir. Yaşam şekillerinin değişmesi, yaptıkları buluşlar gibi konular bu çağların isimlendirilmesinde büyük bir öneme sahiptir.
Tarih öncesinde yaşanmış olan devirlerin birçok önemli özelliği bulunuyor. Bu çağlar arasında en uzun süreni Paleolitik Çağ'dır. Her çağ kendi içerisinde incelemek gerekir ise şu detaylara değinilebilir:
Tarih öncesi devirlerin isimlerini sırası ile saymak gerekir ise ilk çağ olan çağ Paleolitik Çağ'dır. Bu çağ ilkel insanların yaşamış olduğu bir dönemdir ve oldukça uzun sürmüştür. Sonrasındaki çağ Mezolitik Çağ'dır. Bir sonraki Neolitik Çağ insanların yerleşik yaşama geçtiği dönemdir. Kalkolitik ve sonrasından da Maden Çağları gelir.