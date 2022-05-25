Tarih Öncesi Çağlar Kaça Ayrılır? Sırasıyla Tarih Öncesi Devirler İsimleri Ve Özellikleri

Tarih öncesi çağlar farklı isimlerle adlandırılır. Bu isimler belirli yıl aralıklarındaki dönemlere verilir. Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır sorusuna birçok çağ ismi ile yanıt verilebilir. Bu çağların her biri kendine has özelliklere sahiptir. Zaman ilerledikçe çağların isimleri de değişmiştir. Bununla birlikte dünyada da büyük değişimler olmuştur. Sırasıyla tarih öncesi devirler isimleri ve özellikleri sizler için paylaştık.

Tarih Öncesi Çağlar

Tarih öncesinde yaşanan çağlar hakkında birçok önemli detaydan bahsetmek mümkündür. Bu çağlar 5 ana başlık altında toplanır. Her çağın birçok farklı özellikleri vardır. Dünya ve insanlık olarak çok önemli gelişmelere göre bu çağlar gruplandırılmıştır. Tarih öncesindeki çağlar aynı zamanda MÖ belirli tarihler arasında yaşanmıştır.

Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir?

Tarih öncesi dönemler hakkında birçok detaydan bahsetmek mümkündür. Bu dönemlerin isimleri ve yaşandıkları tarih aralıklar şu şekildedir:

Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 ile MÖ 10000)

Mezolitik Çağ (MÖ 10000 ile MÖ 8000)

Neolitik Çağ (MÖ 10000 ile MÖ 8000)

Kalkolitik Çağ (Taş Bakır Çağı MÖ 5500 ile MÖ 3000)

Maden Çağları (MÖ 3000 ile MÖ 1200)

Tarih öncesi çağlardır. Bu çağların gelişimi birbirine göre farklılık gösteriyor.

Tarih Öncesi Devirler

Tarih çağları kendi içerisinde farklı özellikler barındırır. Bu çağlar insanların gelişmelerine bağlı olarak da isimlendirilir. Yaşam şekillerinin değişmesi, yaptıkları buluşlar gibi konular bu çağların isimlendirilmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Tarih Öncesi Çağların Özellikleri

Tarih öncesinde yaşanmış olan devirlerin birçok önemli özelliği bulunuyor. Bu çağlar arasında en uzun süreni Paleolitik Çağ'dır. Her çağ kendi içerisinde incelemek gerekir ise şu detaylara değinilebilir:

Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 ile MÖ 10000 Arası): Bu çağ en uzun süren çağ olarak bilinir. İnsanlar bu çağda oldukça geç bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Buzul Çağı olarak da bilinen Paleolitik Çağ, ilkel insanların yaşadığı bir dönemdir. Bu nedenle de oldukça uzun sürmüştür.

Bu çağ en uzun süren çağ olarak bilinir. İnsanlar bu çağda oldukça geç bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Buzul Çağı olarak da bilinen Paleolitik Çağ, ilkel insanların yaşadığı bir dönemdir. Bu nedenle de oldukça uzun sürmüştür. Mezolitik Çağ (MÖ 10.000 ile MÖ 8.000): Bu dönemde insanlar farklı açılardan gelişmeye başlamıştır. Çakmak taşından çeşitli el aletleri yapılmıştır. Yaşam ise mağaralarda devam etmiştir.

Bu dönemde insanlar farklı açılardan gelişmeye başlamıştır. Çakmak taşından çeşitli el aletleri yapılmıştır. Yaşam ise mağaralarda devam etmiştir. Neolitik Çağ (MÖ 8000 ile MÖ 5500): İnsanların bu çağda yaşam şekillerinde önemli değişimler olmuştur. Yerleşik yaşam ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk köylerin kurulduğu dönemdir. Bu çağda insanlar tüketici konumundan üretici konumuna geçmiştir. İnanç sistemi olan Kybele de yine bu dönemde ilk defa görülmüştür.

İnsanların bu çağda yaşam şekillerinde önemli değişimler olmuştur. Yerleşik yaşam ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk köylerin kurulduğu dönemdir. Bu çağda insanlar tüketici konumundan üretici konumuna geçmiştir. İnanç sistemi olan Kybele de yine bu dönemde ilk defa görülmüştür. Kalkolitik Çağ (Taş ve Bakır Çağı MÖ 5500 ile MÖ 3000): Bu dönem de yine insanların büyük gelişmeler yaşadığı bir dönemdir. Hem yazılı tarih hem de tarih öncesi bir devir olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde tarih sayfalarında önemli bir yeri vardır.

Bu dönem de yine insanların büyük gelişmeler yaşadığı bir dönemdir. Hem yazılı tarih hem de tarih öncesi bir devir olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde tarih sayfalarında önemli bir yeri vardır. Maden Çağları (MÖ 3000- MÖ 1200): Maden çağları da Kalkolitik çağların özelliklerindendir. Bu çağ kendi içerisinde Bakır Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağı olarak üç farklı grupta incelenir.

Sırasıyla Tarih Öncesi Devirler İsimleri ve Özellikleri

Tarih öncesi devirlerin isimlerini sırası ile saymak gerekir ise ilk çağ olan çağ Paleolitik Çağ'dır. Bu çağ ilkel insanların yaşamış olduğu bir dönemdir ve oldukça uzun sürmüştür. Sonrasındaki çağ Mezolitik Çağ'dır. Bir sonraki Neolitik Çağ insanların yerleşik yaşama geçtiği dönemdir. Kalkolitik ve sonrasından da Maden Çağları gelir.