Tarih Tekerrürden İbarettir Ne Demek? Tarih Tekerrürden İbarettir Sözü Ne Anlama Gelir ve Ne İçin Söylenir?

Gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan pek çok sözcüğün ya da cümlenin anlamını bilmeyebiliriz. Son dönemlerde en sık merak edilen cümlelerden biri "tarih tekerrürden ibarettir" sözüdür. Ayrıca bu söz içerisinde geçen "tekerrür" kelimesinin anlamı da merak edilmektedir. Peki, tarih tekerrürden ibarettir sözü ne anlama gelir ve ne için söylenir? Merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Tarih Tekerrürden İbarettir Ne Demek?

Türkçemiz hem sözcük hem de kalıplaşmış cümle bakımından çok zengindir. Tarih tekerrürden ibarettir sözü geçmişte yaşanmış olan bir olayın veya durumun gelecekte de tekrar edebileceği manasına gelmektedir. Birçok kişi şimdiki zamanda yaşadığı bir olayı geçmiş zamanda yaşadığı bir olaya benzettiğinde bu sözü kullanmaktadır. "Tarih tekerrürden ibarettir" sözü içerisinde geçen "tekerrür" sözcüğünün anlamı da çok merak edilmektedir.

Son zamanlarda internet ortamında tekerrür ne demek sorusunun yanıtı da çok fazla araştırılmaktadır. Tekerrür sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük, "tekrarlanma, tekrar eden" manalarını taşır. Günlük konuşma dilinde de birçok farklı alanda "tekerrür" kelimesi çok sık kullanılır. Ancak daha çok tarih ile ilgili, tarihin tekrar ettiği durumlarda kullanımı yaygındır.

Tarih Tekerrürden İbarettir Kimin Sözü?

"Tarih tekerrürden ibarettir" sözünü ilk kez kimin söylediği belli değildir. Ancak Eski Birleşik Krallık Başbakanı Sir Winston Leonard Spencer Churchill'in bu sözü söylediği bilinmektedir. Bu söz daha çok geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılmak için kullanılmaktadır. Ayrıca Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "tarih tekerrürden ibarettir derler, oysaki tarihten ibret alınsaydı, tekerrür eder miydi?"şeklinde alıntı yaptığı da bilinmektedir.