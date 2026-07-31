Tarih ve gelecekle aynı kampüste

Üniversite tercih döneminde adaylar yalnızca okuyacakları bölümü değil, 4 ya da 5 yıl boyunca yaşayacakları kampüsü, akademik ortamı ve mezuniyet sonrası kariyer imkanlarını da değerlendiriyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), tarihi dokusu, geniş yeşil alanları, uluslararası eğitim ağı, araştırma altyapısı ve öğrenci odaklı kampüs yaşamıyla bu süreçte öne çıkan vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor. 2010 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan üniversite, bugün 8 fakültesi, lisans ve lisansüstü programları, yaklaşık 9 bin öğrencisi ve yüzlerce akademisyeniyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

TARİHİ KAMPÜSTE MODERN EĞİTİM

İZÜ'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri kampüsü. Üniversite, 1892 yılında açılan tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin bulunduğu alanda eğitim veriyor. İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un öğrencilik yaptığı ve daha sonra ders verdiği tarihi yapılar bugün de üniversite yaşamının önemli parçaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 630 bin metrekarelik kampüsün 500 bin metrekaresini yeşil alanlar oluşturuyor. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme alanları ve sosyal yaşam noktalarıyla öğrenciler şehir içinde doğayla iç içe bir kampüs deneyimi yaşayabiliyor. Üniversitenin vakıf kültürünü yaşatan uygulamaları arasında kampüsteki meyve bahçelerinden toplanan ürünlerin öğrencilerle paylaşılması da bulunuyor. Tercih yapacak öğrencilerin dikkat ettiği başlıklardan biri de akademik kadro. İZÜ, farklı ülkelerden akademisyenleri ve yurt dışında doktora yapmış öğretim üyelerini aynı çatı altında buluşturuyor. Üniversite, bilimsel yayınları ve araştırmalarıyla öne çıkan akademisyenleri genç öğretim üyeleriyle destekleyerek araştırma odaklı eğitim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yapı, öğrencilerin yalnızca derslerde değil, bilimsel projelerde de aktif görev alabilmesine imkan sağlıyor.

KÜRESEL DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Uluslararasılaşma, üniversitenin en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri. Erasmus+ kapsamında 30'dan fazla ülkede 100'ün üzerinde üniversiteyle anlaşması bulunan İZÜ'nün ayrıca 31 ülkeyle eğitim iş birliği protokolü bulunuyor. Almanya'dan Malezya'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e kadar geniş bir coğrafyaya yayılan akademik ortaklıklar sayesinde öğrenciler farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı yakalayabiliyor. Kampüste yaklaşık 80 ülkeden öğrencinin bulunması ise uluslararası bir eğitim atmosferi oluşturuyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür Şenliği de farklı kültürleri aynı kampüste buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

3 DİLDE EĞİTİM, 5 DİL ÖĞRENME İMKANI

İZÜ'de eğitim yalnızca Türkçe ile sınırlı değil. Bazı programlarda İngilizce ve Arapça eğitim verilirken öğrenciler İspanyolca ve Rusça gibi farklı yabancı dilleri de ücretsiz öğrenebiliyor. Böylece mezunların uluslararası iş hayatında ihtiyaç duyduğu yabancı dil yeterliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE

Araştırma altyapısı da üniversitenin güçlü yönleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin büyük üniversite kütüphanelerinden biri olan İZÜ Kütüphanesi, 13 bin 500 metrekarelik kapalı alanda aynı anda bin 100 öğrenciye çalışma imkanı sunuyor. Özellikle sınav dönemlerinde 24 saat açık kalan kütüphane, bireysel ve grup çalışmalarına uygun etüt salonlarıyla öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alanlardan biri haline geliyor. Basılı ve dijital kaynak zenginliği de araştırma süreçlerine önemli katkı sağlıyor.

GİRİŞİMCİLİĞİN MERKEZİ

Üniversite bünyesindeki Zaim Teknopark, öğrencilerin girişimcilik ekosistemiyle daha eğitimleri sırasında tanışmasını hedefliyor. Yaklaşık 19 bin metrekare kapalı alana sahip teknoparkta 200'ü aşkın firmanın faaliyet göstermesi planlanıyor. Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü bu merkez, öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmasına ve projelerini hayata geçirmesine katkı sunuyor. Bunun yanında İZÜ, İslam iktisadı, katılım finansı ve helal gıda alanlarında yürüttüğü akademik çalışmalarla da dünyadaki sayılı üniversiteler arasında.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör