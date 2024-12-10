Tarihe dokunan dönüşüm

İstanbul'da Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na ait 112 yıllık jimnastik salonu, Fatih Belediyesi tarafından ihya edildi. Titizlikle yürütülen bir restorasyon sürecinin ardından aslına uygun şekilde korunması için sökülen her tuğla numaralandırıldı ve restorasyonda tekrar kullanıldı. Modern bir kütüphaneye dönüştürülen tarihi yapı artık öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek.Fatih Belediyesi ve ilgili koruma kurullarının ortak çalışmalarıyla restorasyon süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Yapının aslına uygun şekilde korunması için sökülen her tuğla numaralandırıldı ve restorasyonda tekrar kullanıldı. Böylelikle, Darüşşafaka'nın bu önemli mirası, yalnızca bir bina olarak değil, aynı zamanda kültürel bir simge olarak da varlığını sürdürecek.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu dönüşümle ilgili olarak, "Fatih, tarihi yapıları koruma ve onları yeni işlevlerle buluşturma konusunda bir örnek teşkil ediyor. Darüşşafaka Kütüphanesi, gençlerimizin ve araştırmacılarımızın yeni buluşma noktası olacak" dedi.