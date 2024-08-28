Tarihi Hasan Paşa Hanı Nerede, Hangi İlçede? Diyarbakır Tarihi Hasan Paşa Hanı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Diyarbakır'ın tarihi boyunca, ticaret yollarının kesişim noktasında yer alması sebebiyle hanlar, şehrin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir rol oynamıştır. Hanlar, genellikle şehir merkezlerinde veya ticaret yolları üzerinde inşa edilmiştir ve tüccarlar, gezginler ve seyyahlar için konaklama, ticaret ve dinlenme alanı olarak hizmet vermiştir. Diyarbakır Tarihi Hasan Paşa Hanı nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular bilinmesi gereken soruların başında gelir.

Tarihi Hasan Paşa Hanı Nerede, Hangi İlçede?

Han, Diyarbakır ilinin Sur ilçesi sınırları içerisinde Ulu Caminin karşısında bulunmaktadır. Kitabesine göre, Diyarbakır ilinin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra o dönemde vali olan Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir zade Hasan Paşa tarafından 1570'li yıllarda yaptırılmış olduğu rivayet edilir. Hasan Paşa Han'ı özellikle 19. Yüzyılda ticaretin önemli rol oynadığı bir han olarak bilinmektedir.

Diyarbakır Tarihi Hasan Paşa Hanı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Fiyarbakıra diğer şehirlerden gelecek olan kişiler için bazı şehirlerle Diyarbakır arasında uzaklığı örneklememiz gerekmektedir. Örnekle:

Diyarbakır-Ankara arası 1000 km uzaklıktadır.

Diyarbakır-İstanbul arası 1454 km uzaklıktadır.

Diyarbakır –Elazığ arası 153 km uzaklıktadır.

Diyarbakır - Antalya arası 1130 km uzaklıktadır.

Diyarbakır - Bursa arası 1379 km uzaklıktadır.

Diyarbakır - Mersin arası 599 km uzaklıktadır.

Diyarbakır – Malatya arası 251 km uzaklıktadır.

Diyarbakır - Hatay arası 515 km uzaklıktadır.

Diyarbakır – Şanlıurfa arası 176 km uzaklıktadır.

Diyarbakır – Adıyaman arası 205 km uzaklıktadır.

Diyarbakır – Bingöl arası 144 km uzaklıktadır.

Diyarbakır – Mardin arası 95 km uzaklıktadır.

Tarihi Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Gazi Caddesine yakın bir konumda bulunur. Hasan Paşa Hanını görmek için tek yapmanız gereken Diyarbakır'a gelmeniz olacaktır. Sur içi olarak bilinen yerde bulunur. Sur Dolmuş ve Otobüsleri ile kolaylıkla gelebilirsiniz. Sur ilçe Emniyet Müdürlüğünün bir sokak ilerisinde bulunuyor.(Gazi caddesi araç trafiğine kapalı)

Havalimanı, Bağlar Merkez ilçesinde bulunur. Şehir merkezine uzaklığı 6 kilometredir. Havalimanımıza taksi, şehir içi minibüsleri ve otobüsleri ile Diyarbakır'ın her yerine gelebilirsiniz.

Demiryolu ile Gelecekler, tren garından şehir içi minibüsleri, otobüsleri ve taksi ile ulaşım çok kolaydır. Tren garına İstanbul Haydarpaşa Garından Diyarbakır'a düzenli seferler yapılmaktadır.

Şehir içi otobüs kullanacak olan kişiler yerel halka sorması takdirinde çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir.