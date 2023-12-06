Tarihin en çetin sınavı: Aday sayısı 4 milyona yaklaşacak

8-9 Haziran 2024'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 4 milyona yakın adayın katılması bekleniyor. Puan barajlarının kaldırılmasıyla birlikte YKS'ye yapılan başvuru sayısı her yıl bir öncekine göre artıyor. Her yıl 1 milyon 300 bin civarında olan lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 65'i YKS'ye başvuruyor. Öte yandan bu yıl 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlar da lise son sınıfta okuyor. Bu yıl liseden mezun olacak öğrenci sayısı 1 milyon 800 bine yakın olacak. Lise son sınıf düzeyinde 2024 YKS'ye başvuru sayısının ise 1 milyon 135 bini geçmesi bekleniyor. Mezuna kalanlarla birlikte YKS'ye başvuran aday sayısının 4 milyona dayanacağı öngörülüyor. 2024 yılı, üniversite sınavlarında yarışacak aday sayısı açısından tarihi rekor kıracak.Yarışa katılan aday sayısı ne kadar çok olursa bu yarışın da koşullarının o derece çetin geçeceğinin bir göstergesi demek oluyor. Öte yandan YKS'de puan barajlarının kaldırılması sınavı eleme niteliğinden çıkardı. YKS artık bir sıralama sınavı oldu. Başvuruların ise 4 milyona dayanması doğal olarak bir sıralama sıkışmasını beraberinde getirecek. Bu sıkışmanın puanların hangi aralıklarında olacağını ise haziran ayında uygulanacak sınavların sorularının zorluğu ya da kolaylığı belirleyecek. Zor bir sınav uygulanırsa daha arka sıralarda bir yığılma yaşanırken kolay bir sınav yapılması halinde ise daha ön sıralardan itibaren bir sıralama sıkışmasının yaşanması muhtemel olacak.Başvuru sayısı talebi, üniversite kontenjanları ise arzı oluşturuyor. Talep ve arz arasındaki denge genellikle 3'e 1 oranında oluyordu. Üniversite kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleniyor. 2023-YKS yerleştirme sürecinde açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarıyla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyordu. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştı. Eğer üniversite kontenjanları geçen yılla aynı sayıda olursa bu, yerleşme şansının biraz daha zora gireceği anlamına gelecektir. Ancak bu yılki üniversite programlarındaki kontenjan artışında YKS'ye katılacak aday sayısının da göz önünde bulundurulacağı öğrenildi.