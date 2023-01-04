Tarık Buğra Kimdir? Tarık Buğra Eserleri, Hikayeleri, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Tarık Buğra kimdir sorusunu Tarık Buğra edebi kişiliği ile birlikte incelemekte fayda vardır. Tarık Buğra hikayeleri her kesimden insanı etkiler niteliktedir. eserleri ve kitapları ile dönemin en iyilerinden olan Tarık Buğra hayatı araştırmaya ve okumaya değer niteliktedir. Tarık Buğra'nın hangi akımın temsilcisi olduğu da merak edilenler arasındadır. Tarık Buğra hangi akımın temsilcisi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tarık Buğra Kimdir?

Tarık Buğra, Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından biridir. Kendisi 1918 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ile Konya Lisesi'nde eğitim alan Buğra'nın edebiyata ilgisi de bu dönemde başlamıştır. Tarık Buğra, üniversite eğitimi için farklı dönemlerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim almıştır. Fakat bu kurumların hiçbirinden mezun olamamıştır. Tarık Buğra'nın ilk edebi çalışması "akümülatörlü radyo" adındaki piyestir. Bu piyesi 1942 yılında askerlik yaptığı dönemde hazırlamıştır.

Tarık Buğra Edebi Kişiliği

1948 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından organize edilen öykü yarışmasında Tarık Buğra, "oğlumuz" isimli eseri ile ikincilik ödülü kazanmıştır. Yazarın kariyerinde bu başarının rolü büyüktür. Bu dönemden sonra edebiyat çevrelerinde de tanınmaya başlamıştır. Sonraki süreçte çeşitli dergi ve gazetelerde öyküleri yayınlanmaya başlamıştır.

Tarık Buğra 1949 yılında "Nasrettin Hoca" ismiyle bir gazete çıkarmaya başlamıştır. 1951 yılına gelindiğinde isse bu gazeteyi satarak İstanbul'a gitmiştir. Burada Milliyet, Vatan, Tercüman, Türkiye Spor ve Yeni Gün gazetelerinde görev almıştır.

Yazdığı eserlerde daha çok milli mücadele dönemine atıfta bulunan Tarık Buğra'nın en ünlü romanı "Küçük Ağa"dır. 1973 yılında gelindiğinde "Osmancık" isimli romanı yayınlanmıştır. Bu romanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci anlatılır. 1991 yılında ise devlet sanatçısı ödülüne layık görülmüştür. Usta yazar 26 Şubat 1994 tarihinde vefat etmiştir.

Tarık Buğra Hikayeleri Eserleri ve Kitapları

Tarık Buğra eserlerinde daha çok kişilerin iç dünyasına yoğunlaşmıştır. Bunun yanında yaşanan toplumsal çatışmaları insan psikolojisi alanında değerlendirmiştir. Toplumsal sorunları bir yandan da ahlak penceresinde değerlendiren yazar, çok önemli eserler kaleme almıştır. Söz konusu yazarın ön plana çıkan romanları aşağıda sıralanmıştır.

Küçük Ağa

Siyah Kehribar

Yalnızlar

Dönemeçte

Dünyanın En Pis Sokağı

Yağmur Beklerken

Küçük Ağa Ankara'da

Firavun İmanı

Gençliğim Eyvah

İbiş'in Rüyası

Osmancık

Yazarın hikaye türünde yazdığı eserler ise aşağıdaki 3 eserdir.

İki Uyku Arasında

Oğlumuz

Yarın Diye Bir Şey Yoktur

Tarık Buğra'nın fıkra ve makale türünde yazdığı eserlere de ilgi duyabilirsiniz. Bu eserler aşağıdaki gibidir.

Bu Çağın Adı

Gençlik Türküsü

Politika Dışı

Düşman Kazanmak Sanatı

Tarık Buğra'nın Gagaringrad (Moskova Notları) isimli eseri ise gezi türünde kaleme alınmıştır.