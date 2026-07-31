Tarım alanında marka üniversite NÖHÜ

2024-2028 Stratejik Planı'nda tarım-gıda sektörünü "öncelikli alan" olarak belirleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), akademik altyapısı ve modern donanımıyla bilimsel araştırma ve uygulamada adından söz ettiriyor. Özellikle son dört yılda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla dikkat çeken üniversite, bölgesel kalkınmaya sunduğu katkılarla tarım alanında adeta bir marka değerine dönüştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın daha önce "mükemmeliyet merkezi potansiyeli taşıyan araştırma merkezi" olarak nitelendirdiği Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu başarının merkez üssü konumunda yer alıyor.

UYGULAMA ALANI 2 BİN DEKARA ÇIKTI



Devlet üniversiteleri arasında tarım alanında %100 İngilizce eğitim veren tek yükseköğretim kurumu olan NÖHÜ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile geleceğin "yeşil yakalı" uzmanlarını yetiştiriyor. Üniversite, sadece teorik eğitimle yetinmeyip teoriyi sahaya da yansıtıyor. Dört yıl önce yalnızca 30 dekarlık bir alanda üretim yapan üniversite, bugün uygulama alanını 2000 dekara çıkararak Niğde ve bölge ekonomisine devasa bir katkı sağlıyor.

NOHUTT MARKASIYLA DOĞRUDAN HALKA



Üniversite bünyesinde üretilen sebze, meyve, hububat ve hayvansal ürünler, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Teknolojileri ve Ürünleri" (NOHUTT) markası altında, iki farklı kampüste kurulan satış ofisleri aracılığıyla doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca bölgenin tescilli lezzetlerinden olan coğrafi işaretli Geven Balı da merkez bünyesinde yılda 200 tonun üzerinde üretilerek ekonomiye kazandırılıyor.

BİTKİ KORUMADA TÜRKİYE BİRİNCİSİ



TÜBİTAK tarafından yayımlanan 2023 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu'na göre NÖHÜ, "Bitki Koruma" alanındaki çalışma hacmi ve kalite ortalamasıyla Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Teknolojik dönüşümü yakından takip eden üniversite, 2024 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türkiye'de bir ilk olan disiplinler arası "Dijital Tarım Tezli Yüksek Lisans Programı"nı açarak eğitimde de öncü rolünü pekiştirdi.

ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ



NÖHÜ, ürettiği bilimsel bilgiyi yalnızca kampüs sınırlarında tutmayıp bölge çiftçisiyle de paylaşıyor. 2023 yılında faaliyete geçen Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü; patates, lahana, hububat, elma ve kiraz üreticilerine yönelik bugüne kadar 50'den fazla eğitim, seminer ve ana arı dağıtımı gibi etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca 2022 yılında Niğde Tarım Konseyi'nin kurulmasına öncülük eden üniversite; dünyada Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Elma Yetiştiriciliği ve Fuarı'nın en önemli paydaşlarından biri oldu. Üniversite, "Tarımın Geleceği Çalıştayı" ve "Uluslararası Dijital Tarım Kongresi" gibi prestijli bilimsel organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

DEĞER ÜRETMEYE DEVAM



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin yakaladığı başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacaklarını belirtti: "Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı olan üniversitemiz, 'Üreten Üniversite' anlayışıyla bölgesine değer katmayı sür- dürecektir. Son dört yılda tarım alanında yeni bölüm ve programlar açarak nitelikli insan kaynağına katkımızı en üst seviyeye çıkardık. Lisansüstü düzeydeki Dijital Tarım programımızın yanı sıra fakültemiz bünyesinde Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar bölümünü kurduk. Ön lisans düzeyinde ise Akıllı Sera Teknolojileri ve Tarım Makineleri programlarını üniversitemize kazandırdık." Rektör Uslu; Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri, Su ve Atık Yönetimi ile Alternatif Enerji Kaynakları gibi tarımla doğrudan ilişkili disiplinler arası programların da eğitim hayatına kazandırıldığını müjdeledi. Uslu, elde edilen başarılardaki en büyük payın devlet desteği olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle kıymetli desteklerinden dolayı Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar Hocamıza ve tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunarız" diyerek sözlerini tamamladı.



NÖHÜ'DEN TARİHİ BAŞARI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) "Impact Rankings 2026" sonuçlarında tarihi bir rekor kırdı. Sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal dönüşümüyle dikkat çeken üniversite, genel sıralamada 1501+ bandından büyük bir sıçrayışla 601-800 bandına yükseldi.

BİR YILDA REKOR



Üniversitesi (NÖHÜ), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) "Impact Rankings 2026" sonuçlarında tarihi bir rekor kırdı. Sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal dönüşümüyle dikkat çeken üniversite, genel sıralamada 1501+ bandından büyük bir sıçrayışla 601-800 bandına yükseldi. 2025 yılında sadece 7 sürdürülebilir kalkınma amacında değerlendirilen NÖHÜ, bu yıl büyük bir başarı göstererek 17 amacın tamamında listelenmeyi başardı.

Dünya genelinde değerlendirilen 1.603 üniversite arasından sıyrılarak 691'inci sıraya yerleşen üniversite, Türkiye'den sıralamaya giren kurumlar arasında ise 30'uncu oldu.

NÖHÜ'NÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KARNESİ



Üniversitenin en dikkat çekici başarısı doğayı koruma odaklı Karasal Yaşam kategorisinde geldi. NÖHÜ, bu alanda dünya genelinde 146'ncı, Türkiye'de ise 12'nci sırada yer alarak çevre hassasiyetini kanıtladı.

Üniversitenin diğer kategorilerdeki dünya sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti:

• İlk 400'deki Alanlar: Sorumlu Üretim ve Tüketim'de 250'nci, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı'da 341'inci, Açlığa Son'da 343'üncü, Sudaki Yaşam'da 349'uncu ve Erişilebilir ve Temiz Enerji'de 354'üncü.

• İlk 700'deki Alanlar: Sürdürülebilir Şehirler'de 499'uncu, İklim Eylemi'nde 507'nci, Temiz Su ve Sanitasyon'da 508'inci, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme'de 691'inci, Yoksulluğa Son'da 695'inci ve Amaçlar İçin Ortaklıklar'da 698'inci.

• Diğer Dereceler: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar'da 700'üncü, Eşitsizliklerin Azaltılması'nda 701'inci, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nde 707'nci sıraya adını yazdıran üniversite;

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam ile Nitelikli Eğitim kategorilerinde ise 801+ bandında yer aldı.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR DÖNÜŞÜM



Elde edilen tarihi başarıyı değerlendiren NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, bir yıl gibi kısa bir sürede 1501+ bandından 601+ seviyesine yükselmenin gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Uslu, "17 amacın tamamında değerlendirilerek dünya genelinde 691'inci sıraya ulaşmamız, üniversitemizin güçlü gelişiminin açık bir sonucudur. Bu başarı, NÖHÜ'nün artık dünyanın en çok tanınan üniversiteleri arasında yer aldığının en somut kanıtıdır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör