Tariz Nedir? Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Tariz Türk Edebiyatı'nın en önemli söz sanatlarından biri olmakla birlikte günümüzde de hala kullanılır. Bu bakımdan tariz nedir sorusunun yanıtını da bilmek önem taşır. Edebiyat kitaplarında da müfredat dahilinde her sene işlenen konulardan biridir. Bu bakımdan tarizin ne demek olduğu ve örnekleri detaylı olarak araştırılır. Sizler için söz sanatlarından tariz ne demek, örnekleri neler sorularının yanıtlarını paylaştık.

Tariz Ne Demek?

Tariz kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında dokunaklı bir söz söylemek ya da sataşmak olduğu söylenebilir. Bir sözün tam tersini yani zıttını belirtecek şekilde söylemek tariz olarak bilinir. Bir sözle anlatılmak istenilen arasında bir zıtlık olması durumudur. Eğer birini eleştirmek isterseniz ya da dalga geçmek düşünceniz varsa bunu tariz söz sanatı ile oldukça kibar şekilde yapabilirsiniz.

Üstü kapalı olarak birilerini iğnelemek olarak da tanımlanabilir. Tariz söz sanatı son derece önemlidir. Edebiyatta genelde dokundurma sanatı olarak da bilinen bir söz sanatı olduğu söylenebilir. Bazen bir cümle yazıldığında yanına parantez içerisinde (!) ünlem işareti konur. Bu durum da yine tariz için önemli bir detaydır.

Tariz Örnekleri

Tariz örneklerine yine Türk Edebiyatı'nda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu örnekleri yakından incelemek tariz hakkında detaylı bilgi edinmeniz açısından da büyük bir önem taşır. Tarize örnek vermek gerekir ise şu cümleleri yazmak mümkün olabilir:

Sağlam denilen bina gerçekten de sağlam çıktı. Ertesi gün neredeyse tepemize çökecekti.

İşe aldığınız bekçi gerçekten de güvenilirmiş. Dükkanı soymadan işi bırakmadı.

Gerçekten de sınavın iyi geçmiş. Yoksa bu kadar düşük notu nasıl alacaktın.

Cümlelerinde tariz sanatından yararlanılmıştır. Kişiler anlatmak istediklerini alaya vurur gibi tam zıttını söyleyerek anlatımlarını güçlendirmeye çalışırlar. Gündelik hayatta olduğu gibi edebi eserlerde de sık sık bu söz sanatını görmek mümkündür.

Tariz Sanatı Nedir?

Tariz sanatı tersini söylemek anlamına gelen bir söz sanatıdır. Bu söz sanatı genel olarak kinaye ile karıştırılır. Ancak tarizde daha keskin bir alaya alma durumu söz konusudur. İlgili kavramlar tarizde mecaz ve gerçek anlam göz önünde bulundurulmadan direkt ters anlamı ile söyleniyor. Tariz yapılmasındaki en büyük amaç ise karşıdaki kişi ile dalga geçmek ya da küçük düşürmektir.

Söz Sanatlarından Tariz Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebi eserlerde bir durum eleştirilmek istenildiğinde söz sanatları devreye girer. Böylece eleştiriler, alaya alınan durumlar daha da yumuşatılarak karşınızdakine ifade edilir. Tariz de bu söz sanatlarından biriymiş. Kişilerle alay etmek ya da eserde bahsi geçen durum ile ilgili olarak küçük düşürme durumunda tariz sanatından yararlanılır.