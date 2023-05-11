Tarsus Nerede? Tarsus Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

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Tarsus Nerede?

Tarsus, Anadolu topraklarında bulunan ve en eski uygarlıkların izinin görüldüğü bir ilçedir. Söz konusu ilçe, Roma döneminde başkent olan Klikya'nın önemli şehirleri arasında idi. Tarsus, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Mersin iline bağlı olan bir ilçedir. Söz konusu ilçe ile Mersin merkez arası 29 km'dir. Tarsus Adana'ya da çok yakın bir ilçedir. İlçenin Adana'ya mesafesi 35 km'dir.

Tarsus'u ziyaret ettiğiniz esnada gezip görmeniz gereken çok sayıda doğal ve yapay bölüm ve eser vardır. Bu kapsamda aşağıdaki gezilecek yerler ön plana çıkmaktadır.

Tarsus Müzesi

Donuktaş Anıtı

Ulu Cami

Aziz Paulus Kilisesi

Makam-ı Şerif Camii

Kırkkaşık Bedesten Çarşısı

Tarsus Şelalesi

Kleopatra Kapısı

Bac Köprüsü

Kubat Paşa Medresesi

Tarsus'a Nasıl Gidilir?

Tarsus, ulaşımın son derece pratik ve kolay olduğu bir ilçedir. İlçeye havayolu ile gelmek isterseniz Tarsus'a en yakın havaalanı 40 km uzaklıktaki Adana Şakirpaşa Havaalanı'dır. Havaalanında uçaktan indikten sonra servis araçları ile Tarsus'a gidebilirsiniz. Yaklaşık yarım saatte havaalanından Tarsus'a ulaşabilirsiniz.

Karayolu ile Tarsus'a gitmek istiyorsanız da en uygun ulaşım alternatifi otobüstür. Ülkemizin her bir noktasından çeşitli otobüs firmalarını tercih ederek Tarsus'a ulaşmanız mümkündür. Ankara Tarsus arası mesafe 500 km, İstanbul Tarsus arası 950 km, İzmir Tarsus arası mesafe ise 910 km'dir.