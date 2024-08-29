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Giriş Tarihi: 29.8.2024 14:07 Son Güncelleme: 29.8.2024 14:08

Tarsus Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tarsus Şelalesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Tarsus Şelalesi, Akdeniz’de yer alan dikkat çekici doğal bir güzelliktir. Şelale, Tarsus ilçesinin merkezine yaklaşık 10 km mesafede yer almaktadır. Mersin'e ise yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Ulaşımı oldukça kolaydır, özel araçlarla ya da şehir merkezinden kalkan dolmuşlarla rahatlıkla varılabilir. Tarsus Şelalesi nerede, nasıl gidilir, hikayesi, tarihi ve özellikleri öğrenilmeden yola çıkılmamalıdır.

Tarsus Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tarsus Şelalesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Tarsus Şelalesi, doğa tutkunları için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Dinlenmek ve huzur bulmak isteyenler için idealdir. Şelale, Berdan Nehri üzerinde yer alır ve yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülmektedir. Özellikle bahar aylarında nehrin su seviyesi yükseldiğinde, şelalenin görüntüsü oldukça etkileyici bir hal alır. Tarsus Şelalesi nerede, nasıl gidilir, hikayesi, tarihi ve özellikleri ise sıkça sorulan sorulardır.

Tarsus Şelalesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tarsus Şelalesi, Türkiye'nin Mersin iline bağlı Tarsus ilçesindeki Tarsus Çayı'nda( Berdan Nehri) bulunmaktadır. Tarsus Şelalesi'ne nasıl ulaşılabileceği hakkında ayrıntılı bilgiler ise şu şekilde:

  • Tarsus'a gitmek için E-5 karayolu kullanabilirsiniz. Mersin- Tarsus yolu üzerinde yaklaşık 40 km yol aldıktan sonra Tarsus'a varacaksınız. Tarsus şehir merkezine geldikten sonra, şelaleye yönlendiren tabelaları takip ederek şelaleye ulaşabilirsiniz. Şelaleye varmak için yerel yolları takip etmeniz gerekebilir.

  • Mersin Otogar'dan Tarsus'a otobüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. 110, 141, 216, 218 ve 223 numaralı otobüsler, şelalenin yakınlarından geçmektedir. Tarsus şehir merkezine geldikten sonra, şelaleye ulaşmak için yerel dolmuş veya taksi kullanabilirsiniz.

  • Tarsus'a gitmek için Adana- Tarsus karayolunu takip edebilirsiniz. Adana şehir merkezinden yaklaşık 70 km mesafededir. Tarsus'a vardıktan sonra, şelaleye yönlendiren tabelaları izleyerek varabilirsiniz.

  • Adana Otogar'dan Tarsus'a otobüs veya dolmuşlarla ulaşabilirsiniz. Tarsus'a vardıktan sonra şelaleye yerel ulaşım araçlarıyla geçiş yapabilirsiniz.

  • Tarsus Şelalesi'nin çevresinde ziyaretçiler için demesne yerleri bulunmaktadır. Araçla geldiğinizde bu demesne alanlarını kullanabilirsiniz.

Şelaleye gitmeden önce hava durumu ve yol koşullarını kontrol etmek faydalı olabilir. Özellikle kış ve bahar aylarında yol şartları kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Tarsus Şelalesi Hikayesi Nedir?

Tarsus Şelalesi'nin hikayesi gerçekten büyüleyici ve tarihi açıdan oldukça zengindir. Bizans İmparatoru Justinyen döneminde ( M.S. 527- 565 yılları arasında), Tarsus şehrini su taşkınlarından korumak amacıyla Berdan Nehri'nin yatağı değiştirilmiştir. Bu mühendislik harikası, nehrin sularının şelale şeklinde akmasına neden olmuştur. Bu değişiklik, verge şehir güvenliğini sağlamış verge de bölgeye doğal bir güzellik kazandırmıştır.

Şelalenin bulunduğu bölge, Roma döneminde mezarlık olarak kullanılmıştır. Su seviyesinin düşük olduğu zamanlarda, kayalara oyulmuş antik mezarları görmek mümkündür. Bu mezarlar, bölgenin tarihî ve kültürel önemini gösterir.

Berdan Nehri'nin soğuk sularının şifalı olduğuna inanılır. Bu nedenle, tarih boyunca birçok kişi bu sularda yıkanmış ve sağlıklarına kavuşmuşlardır. Şelalenin etrafındaki bu gelenek, bölgenin kültürel mirasının bir parçasıdır.

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Tarsus Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Tarsus Şelalesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri
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