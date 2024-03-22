Tartılarda Yazan Lbs Nedir? 1 Lbs Kaç Kg Eder?

Tartılar, doğru ölçümleri yapmamızı ve ürünlerin doğru fiyatlandırılmasını sağlamamıza yardımcı olurlar. Lbs biriminin kullanıldığı ülkelerde, kilogram (kg) birimi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok tartı, Lbs ve kg birimlerini dönüştürme özelliğine sahiptir. Lbs biriminin kullanımının yaygın olduğu bazı sektörler arasında havacılık, balıkçılık, ticaret, tıp ve hatta spor vardır. Bu gibi sektörler ile ilgilenenler tartılarda yazan Lbs nedir ya da 1 Lbs kaç kg eder gibi konuları bilmesi oldukça önemlidir.

Tartılarda Yazan Lbs Nedir?

Tartı, bir nesnenin kütlesini veya ağırlığını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Farklı türde tartılar mevcuttur ve her biri farklı amaçlar için kullanılır.

Tartılarda yazan "lbs", pound anlamına gelir. Pound, İngiliz poundu ya da avoirdupois poundu olarak da bilinir ve kütle birimi olarak kullanılır.

Bir pound:

453.59237 gram'a

Yaklaşık 0.453 kilogram'a eşittir.

Tartılarda lbs ve kg:

Bazı tartılar hem lbs hem de kg cinsinden ölçüm yapabilir.

Kg, kilogram anlamına gelir ve uluslararası standart bir kütle birimidir.

Lbs ise pound anlamına gelir ve ABD, Birleşik Krallık ve bazı diğer ülkelerde kullanılır.

Dönüştürme:

Lbs'yi kg'a dönüştürmek için lbs değerini 0.45359237 ile çarpmanız gerekir.

Kg'ı lbs'ye dönüştürmek için kg değerini 2.20462262 ile çarpmanız gerekir.

Örnek:

150 lbs kaç kg'dır?

150 lbs x 0.45359237 kg/lbs = 68.04 kg

70 kg kaç lbs'dir?

70 kg x 2.20462262 lbs/kg = 154.32 lbs

1 Lbs Kaç Kg Eder?

1 pound (lbs), 0.45359237 kilograma eşittir. Yani, bir pound'un metrik sistemdeki karşılığı yaklaşık olarak 0.4536 kilogramdır.kolaylık olması için ise 0.45' yuvarlayarak kullanılır.