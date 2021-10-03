Tasa Eş Anlamlısı Nedir? Tasa Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tasa kelimesinin içerisinde geçtiği pek çok deyim günlük yaşam içerisinde sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların arasında ise en yaygın bulunanı ''Derdi tasası yalnız sana mı düştü'' deyimidir.

TASA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tasa kelimesi, dilimiz içerisinde oldukça fazla bir şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre tasa sözcüğünün anlamı ise şu şekildedir:

Tedirgin eden ya da tatmin edici olmayan durumların ortaya çıkmasını engelleyebilme,

Üzüntülü düşünce durumu, gam, endişe, kaygı

Güvensizlik içerisinde bulunulduğu zaman duyulan rahatsız edici duygu

Tasa kelimesinin anlamını daha doğru anlamak için şu cümleyle açıklayabiliriz:

''Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldıkları zaman hemen İstanbul'un nabzını tutarlar.''

Tasa sözcüğünün kullanıldığı birçok deyim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Tasa etmek

Tasasına düşmek

Tasa çekmek

TASA EŞ ANLAMLISI

Tasa eş anlamlısı olan dört tane kelime vardır. Bu kelimeleri sizin için aşağıdaki gibi numaralandırarak sıraladık.

Kaygı:

Tasa kelimesi gibi kaygı kelimesi de henüz gerçekleşmemiş olan olaylar adına duyulan derin sıkıntı ve üzüntü anlamına gelir. Kaygı sözcüğünün tıp literatürü içerisindeki karşılığı ise anksiyete bozukluğudur.

Örnek Cümle:

Maalesef gençliğim ve çocukluğu kaygı ile geçti.

Endişe

Tasa kelimesi gibi endişe kelimesi de tamamen Farsça kökenli bir kelimedir. İki kelime cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Kardeşim telefonlarına cevap vermeyince çok fazla endişelendik.

TASA KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Sözlük anlamlarına bakıldığı zaman birçok anlamı ile karşılaşması olasıdır. Tasa kelimesinin en fazla kullanılan eş anlamlı kelimeleri de kaygı ve endişe kelimeleridir. Bununla beraber tasa kelimesinin birden fazla benzeri olan kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir: