Tasa Eş Anlamlısı Nedir? Tasa Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tasa kelimesinin içerisinde geçtiği pek çok deyim günlük yaşam içerisinde sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların arasında ise en yaygın bulunanı ''Derdi tasası yalnız sana mı düştü'' deyimidir.
TASA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Tasa kelimesi, dilimiz içerisinde oldukça fazla bir şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre tasa sözcüğünün anlamı ise şu şekildedir:
Tasa kelimesinin anlamını daha doğru anlamak için şu cümleyle açıklayabiliriz:
Tasa sözcüğünün kullanıldığı birçok deyim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
TASA EŞ ANLAMLISI
Tasa eş anlamlısı olan dört tane kelime vardır. Bu kelimeleri sizin için aşağıdaki gibi numaralandırarak sıraladık.
Örnek Cümle:
Örnek Cümle:
TASA KELİMESİNE BENZER KELİMELER
Sözlük anlamlarına bakıldığı zaman birçok anlamı ile karşılaşması olasıdır. Tasa kelimesinin en fazla kullanılan eş anlamlı kelimeleri de kaygı ve endişe kelimeleridir. Bununla beraber tasa kelimesinin birden fazla benzeri olan kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir: