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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:14

Tasa eş anlamlısı nedir? Tasa kelimesinin eş anlamlısı

Tasa eş anlamlısı nedir? Tasa kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe, kelime dağarcığı zengin bir dildir. Bu dile farklı toplumlar ile yaşadığı etkileşimlerde dolayı farklı kelimeler de dahil olmuştur. Kişiler gün içerisinde sıkça başvurdukları ancak anlamlarını bilmedikleri kelimeler için araştırma yapma ihtiyacı duyarlar. Bu kelimelerden biri olarak ele alacağımız tasa kelimesi de Türkçeye Farsçadan dahil olan bir kelimedir. Acı, kaygı ve sıkıntıyı tanımlamak için kullanılan bu kelimenin eş anlamlıları da merak edilir. Peki, Tasa eş anlamlısı nedir? Tasa kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulabilir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Farsçadan dilimize geçen pek çok kelime vardır. Bu kelimelerden biri tasadır. Tasa kelimesi tesa kelimesinden türemiş, acı, kaygı ve sıkıntıyı tanımlamak için kullanılır. Tasa kelimesinin anlamını bilmeyen ve araştırmak isteyen kişiler için hazırladığımız bu yazımızda Tasa eş anlamlısı nedir? Tasa kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şeyi bulabilirsiniz.

Tasa kelimesinin anlam

Tasa kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir ve tesa kelimesinden türemiştir. Özellikle geçmişten bu yana Ortadoğu coğrafyası ile kurduğumuz ilişkiler sonucunda Farsçadan dilimize pek çok kelimenin geçtiği ve günümüzde de yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre tasa kelimesi, kişilerin bir olay ya da durumun içinde sıkışması, sıkıntı yaşaması ve bu durum içerisinden nasıl çıkacağını bilememe hissi olarak tanımlanır. Tasa kelimesi dert kelimesi ile birlikte de sıklıkla kullanılır.

Tasa kelimesinin eş anlamlısı

TDK'ye göre kişilerin bir olay ya da durumun içinde sıkışması, sıkıntı yaşaması ve bu durum içerisinden nasıl çıkacağını bilememe hissi olarak tanımlanan tasa kelimesinin 4 farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlar acı, kaygı, üzüntü ve kederdir. Kişiler cümle içerisinde tasa kelimesi yerine yazılışları farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan eş anlamlı kelimeleri gönül rahatlığı ile kullanabilir. Bu kelimelerin kullanımı cümlede anlam bozukluğuna yol açmayacaktır.

Tasa kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Onun bu hasta halini görünce çok tasalandı.
  • Sen tasalanma, birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz.
  • Tatil sonrası ne dert ne tasa kaldı.

Tasa kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Yaşadığı bu acıyı artık kaldıramıyordu.
  • Annesinin ölümünden sonra kederli günler peşini bırakmadı.
  • Bu kadar üzüntü onu yataklara düşürdü.
  • Sınavda çok kaygılandığı için soruların çoğunu cevaplayamadı.
  • Akşam eve geç gelince ailesi kaygılanarak onu aramaya koyuldu.

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Tasa eş anlamlısı nedir? Tasa kelimesinin eş anlamlısı
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