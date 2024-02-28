Dini metinlerde sıkça rastlanan ve İslam kültüründe derin bir öneme sahip olan tasadduk kavramı, dilimize Arapçadan geçmiştir. Sadaka kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük, zekat vermekle benzer anlamlara sahiptir. Tasadduk, genellikle cömertlik, yardımseverlik ve paylaşımı içeren bir eylemi ifade eder. Fakat bu kelimenin anlamı zaman zaman karıştırılır. Tasadduk ne demek, tasadduk etmek ne anlama gelir bilmek genel kültürünüze de bir bilgi katmaktadır.

Tasadduk, Arapça kökenli bir kelime olup "sadaka vermek" anlamına gelir. Tasadduk, özellikle yoksul ve müşkül durumdaki kişilere maddi yardımda bulunmayı ifade eder. İslam'da zekat vermek, beş şarttan biri olarak kabul edilirken, tasadduk her zaman ve her miktarda yapılabilir.

Tasadduk Etmek Ne Anlama Gelir?

Tasadduk etmek "bağışta bulunmak" veya "bağışlamak" anlamına gelir. Genel olarak, tasadduk etmek, maddi veya manevi olarak başkalarına yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak, paylaşımı teşvik etmek anlamına gelir. İslam kültüründe ve dini metinlerde sıkça vurgulanan bir kavramdır.