Tasdikname Nedir? E-Devlet İle Tasdikname Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Alınır?

Tasdikname bazı durumlarda öğrenciler için gerekli olan belgelerden biridir. Eğitim ve öğretim hayatında genellikle mecburiyetten tasdikname belgesi almak durumunda kalınabilir. Tasdikname kelimesi iki kelimeden bir araya gelmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime, onay verme, onaylama anlamını taşımaktadır. İki kelimenin birleşimi sonucunda tasdikname sözcüğü onay verildiğini belirten belge niteliği taşımaktadır. Kısaca öğrencinin son öğretim durumunu gösteren bir belgedir.

TASDİKNAME NEDİR?

Tasdikname çeşitli nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak durumunda kalan ya da öğrencinin farklı bir okula geçmesi için öğrencinin eski okulu tarafından onayladığı bir belgedir. Aynı zamanda okulunu yarıda bırakmak durumunda olan öğrencilere de bu belge verilmektedir. Belgede öğrencinin öğretim durumu ve öğrenim düzeyi belirtilmektedir. Tasdikname belgesi öğrencinin bulunduğu okuldan ayrıldığını göstermektedir. Yani bu sayede öğrenci hangi sebeple okulundan ayrılıyorsa bu durum bir resmiyet kazanmış olur.

Okulundan bazı nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kalan öğrenciler okuluna tekrar başlamak istediğinde ya da farklı bir okulda eğitim almak istediğinde işlemler tasdikname belgesi ile yürümektedir. Tasdiknamede öğrencinin aldığı derslere ait tüm bilgiler yer almaktadır.

TASDİKNAME SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrenci tasdiknamesini dilerse https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sayfası üzerinden sorgulayabilir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kurumuna girerek, Öğrenci Belgesi Sorgulama sekmesine girmelidir. Böylelikle okulda öğrenci olduğunuz sayfada görüntülenecektir. Karşınıza çıkan bu listede "detay" kutucuğuna tıkladığınızda kısa süre sonra tasdikname belgeniz ekrana düşecektir.

TASDİKNAME NEREDEN ALINIR?

Tasdikname belgesini almak isteyen öğrenciler dilekçe yazarak okul yönetimine başvuruda bulunabilirler. Ayrıca 18 yaşını dolduran öğrenciler noter üzerinden onaylatmak sureti ile vekili olan bir kişinin başvuru yapmasını talep edebilirler.

Tasdikname e-devletten alınır mı? Diye merak eden öğrenciler yukarıda belirtmiş olduğumuz sayfa e-devlet sistemine ait bir sayfadır. Yukarıdaki işlemleri birebir uygulayarak belgeyi görüntüleyebilir ardından çıktıdan alarak okul yönetimine tasdikname belgesini verebilirsiniz.