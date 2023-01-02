Taşlama Nedir? Halk Edebiyatındaki Taşlama Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Taşlama nedir araştırmasını yapacağınız en önemli kaynaklar edebiyat alanında yazılan eserlerdir. Küçük bir inceleme yaptığınızda halk edebiyatındaki taşlama örnekleri çok fazla olduğu görülecektir. Taşlama özellikleri, edebiyat yazılı sınavlarında dahi sorulan sorular arasındadır. Ayrıca lise edebiyat konuları ve edebiyat fakültelerinde de konunun ayrıntıları incelenmektedir. Taşlama temsilcileri yazımızın devamında.

Taşlama Nedir?

Türk edebiyatında birçok anlatım şekli vardır. Bunlardan biri de taşlamadır. Bir kişinin ya da düşüncenin eleştirilmesi için taşlama yöntemine başvurulur. Özellikle şiir alanında yapılan çalışmalarda taşlama yöntemi yaygın olarak kullanılır. Şiir içerisinde eleştiri ya da yergiye özellikle yer veriliyorsa ağırlıklı olarak taşlama sanatının kullanıldığını söyleyebiliriz.

Taşlama Ne Demek?

Bir düşünceyi ya da kişiyi eleştirmek maksadıyla yazılan şiirlerde taşlama sanatı sıklıkla kullanılır. Yapılan taşlamalarda toplumda yaşanan aksaklıklar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılır. Bazı dönemlerde yazılan eserler incelendiğinde devlet yöneticilerinin de taşlama yöntemi ile eleştirildiği görülür. Günümüzde ise taşlama sanatının ağırlıkta olduğu şiirlere satirik şiir ismi verilir. Geçmişten günümüze yazılan şiirlerde taşlama sanatına özellikle yer verilmiştir.

Taşlama Özellikleri Nelerdir?

Şiirlerde yergi, eleştiri ve alaycılık sıklıkla kullanılır. Taşlama özellikleri de şiirin yazım şekli ve yazımında kullanılan tema ile ilgilidir. Taşlamanın özellikleri için aşağıdakileri baz alabilirsiniz.

Taşlama türü şiirler genellikle koşma nazım şeklinde yazılır.

Taşlama aynı zamanda divan şiirinde bulunan hicviyenin karşılığıdır.

Taşlama genellikle dörtlükler kullanılarak yazılır.

Taşlama alanında en başarılı eserler Seyrani, Ruhsati ve Dertli tarafından yazılmıştır.

Taşlama sanatında toplumun aksayan yönlerine parmak basmak hedeflenir.

Şiirlerde sisteme ve düzene karşı eleştiriler de yapılabilir.

Şiirlerde güçlü şekilde yapılan eleştiri söz konusudur.

Türk edebiyatında çok sayıda taşlama örneği bulunur. Bu kapsamda edebiyatımızda çok sayıda örneğin varlığını görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek konu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adalet kalmadı hep zulüm doldu

Geçti şu baharın gülleri soldu

Dünyanın gidişi acayip oldu

Koyun belli değil, kurt belli değil

Ruhsati

Ormanda büyüyen adam azgını

Çarşıda pazarda seyran beğenmez

Medrese kaçkını softa bozgunu

Selam vermek için insan beğenmez

Seyrani