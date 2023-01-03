Taşlama Nedir? Halk Edebiyatındaki Taşlama Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebiyatımızda önemli yeri olan biçimlerden biri olsa da taşlama nedir sorusu ile herkes sık karşılaşır. Hem okul dönemlerimizde hem de sınavlarımızda sıklıkla karşılaşılan bir soru şekli olan taşlama türü özellikleri ya da Taşlama şiir Nedir sorusunun cevaplarını sizler için hazırladık. Taşlama Divan Edebiyatı karşılığı nedir? Merak edilen taşlama hangi edebiyat şekli içinde karşımıza çıkar? taşlama Örnekleri ve geçmişten günümüze taşlama örnekleri için buyurun yazımızın devamına.
Taşlama, edebiyatta bir kişi ya da düşünceyi eleştirmek için kullanılan şiir şeklidir. Özellikle halk edebiyatı dönemlerinde ve halk edebiyatı bünyesinde sıklıkla kullanılan taşlama toplumsal konuları belirtmek, yönetimi yermek ya da eleştirmek için kullanılır ve şiirler yazılır. Taşlama şiir nedir sorusunun cevabı budur. Kendi içinde önemli temsilcileri olan taşlamanın bilinen en önemli temsilcileri Dertli, Ruhsati ve Seyrani'dir. Günümüzde eleştiri ve yerme bulunan şiirlere ise "satirik" şiir denmektedir.
Her edebiyat türünde olduğu gibi taşlamada da türünün bazı kendine ait özellikleri bulunmaktadır. İşte taşlama türünün özellikleri;
Taşlama örnekleri için taşlamanın önemli temsilcileri olan Dertli, Ruhsati ve Seyrani'nin öerneklerine birlikte bakalım;
Taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı "HİCVİYE" olarak karşımıza çıkar.