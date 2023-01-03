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Giriş Tarihi: 3.1.2023 15:11 Son Güncelleme: 3.1.2023 15:11

Taşlama Nedir? Halk Edebiyatındaki Taşlama Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebiyatımızın merak edilen sorularından biri de taşlama nedir ya da taşlama türünün özellikleri nelerdir sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Belli bir dönemin edebi yapıtlarında daha sık karşımıza çıksa da geçmişten günümüze kullanılan bir biçim olan taşlama hangi edebiyat dönemi içindedir? Taşlama Örnekleri ile birlikte sizin için hazırladığımız yazımızın detayların geçelim. Taşlama Divan Edebiyatı karşılığı nedir? Taşlama şiir Nedir? İşte detaylar.

Taşlama Nedir? Halk Edebiyatındaki Taşlama Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebiyatımızda önemli yeri olan biçimlerden biri olsa da taşlama nedir sorusu ile herkes sık karşılaşır. Hem okul dönemlerimizde hem de sınavlarımızda sıklıkla karşılaşılan bir soru şekli olan taşlama türü özellikleri ya da Taşlama şiir Nedir sorusunun cevaplarını sizler için hazırladık. Taşlama Divan Edebiyatı karşılığı nedir? Merak edilen taşlama hangi edebiyat şekli içinde karşımıza çıkar? taşlama Örnekleri ve geçmişten günümüze taşlama örnekleri için buyurun yazımızın devamına.

Taşlama Nedir?

Taşlama, edebiyatta bir kişi ya da düşünceyi eleştirmek için kullanılan şiir şeklidir. Özellikle halk edebiyatı dönemlerinde ve halk edebiyatı bünyesinde sıklıkla kullanılan taşlama toplumsal konuları belirtmek, yönetimi yermek ya da eleştirmek için kullanılır ve şiirler yazılır. Taşlama şiir nedir sorusunun cevabı budur. Kendi içinde önemli temsilcileri olan taşlamanın bilinen en önemli temsilcileri Dertli, Ruhsati ve Seyrani'dir. Günümüzde eleştiri ve yerme bulunan şiirlere ise "satirik" şiir denmektedir.

Taşlama Türünün Özellikleri?

Her edebiyat türünde olduğu gibi taşlamada da türünün bazı kendine ait özellikleri bulunmaktadır. İşte taşlama türünün özellikleri;

  • Eleştirme, yerme, alay etme konularında yazılır.
  • Nazım türü daha çok koşma nazım biçimidir.
  • Başka şiir dönemlerinde başka isimlerle anılır. Günümüzdeki adı satirik şiir iken divan edebiyatında hicviye olarak bilinir.
  • Dörtlükler halinde yazılır.
  • Genellikle toplumun aksayan yönleri eleştirilmek ya da alay edilmek için yazılır.

Taşlama Örnekleri

Taşlama örnekleri için taşlamanın önemli temsilcileri olan Dertli, Ruhsati ve Seyrani'nin öerneklerine birlikte bakalım;

  • Adalet kalmadı hep zulüm doldu
    Geçti şu baharın gülleri soldu
    Dünyanın gidişi acayip oldu
    Koyun belli değil, kurt belli değil (RUHSATİ)
  • Âlemi tan eder yanına varsan
    Seni de yanıltır mesele sorsan
    Bir cim bile çıkmaz karnını yarsan
    Meclise gelir de erkân beğenmez (SEYRANİ)
  • Telli sazdır bunun adı
    Ne ayet dinler ne kadı
    Bunu çalan anlar kendi
    Şeytan bunun neresinde? (DERTLİ)

Taşlama Divan Edebiyatı Karşılığı?

Taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı "HİCVİYE" olarak karşımıza çıkar.

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Taşlama Nedir? Halk Edebiyatındaki Taşlama Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri
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