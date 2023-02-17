Tasvip Etmek Ne Demek? Tasvip Ne Demek, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız kavramların ne manaya geldiğini merak ederiz. Tasvip kelimesi de bu sıklıkla merak edilen kelimeler arasındadır. Edebiyat eserlerinde de karşılaşabileceğimiz tasvip etmek kavramının ne demek olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Kökeni ve etimolojisi hakkında da araştırılan tasvip kelimesinin örnekleri de merak edilmiştir. Edebiyat severler, öğrenciler tarafından da çok sık araştırılan bu kelimenin anlamı çeşitlilik gösterir. Tasvip etmek kavramının TDK'deki anlamının yanı sıra cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasında yer almıştır. Tasvip ile ilgili atasözü ve deyimlerin de olduğu araştırmalar sonucunda dikkat çekecektir. Peki tasvip ne demek, cümle içinde kullanımı nasıldır? Merak edilen soruları yazımızın devamında yer verdik.

Tasvip Etmek Ne Demek?

Dilimize Arapçadan gelmiş olan tasvip kavramının manası çok sık araştırılmıştır. Günümüze dek anlamını yitirmeyen ve günlük konuşma dilimizde de çok defa duyulan tasvip etmek söyleminin ne demek olduğu merak edilmiştir. Tasvip kelimesinin eş ve yakın anlamlıları ise; onay, münasip, uygun ve muvafık şeklindedir. Tasvip kelimesinin iki farklı anlamı karşımıza çıkar. İlki, bir işi veya sözü doğru bulma şeklindedir. Tasvip' in diğer bir anlamı ise, onaylama, destek verme ve arka çıkmadır. Tasvip etmek bu durumda, bir düşüncenin veya davranışın doğru olduğunu onaylama ve uygun bulma anlamına gelecektir.

Tasvip Etmek Cümle İçinde Kullanımı

Tasvip etmek ifadesi günlük konuşma dilimizde çok sık karşılaştığımız ve anlamını araştırdığımız bir ifadedir. Tasvip etmek, bir davranışı veya sözü uygun bulma ve onaylama anlamlarını taşır. Tasvip etmek ve tasvip görmek ifadeleri de bu kelime ile ilgili karşımıza çıkan atasözü ve deyimlerdir. Bir durumun tasvip edilmesi, toplumun genel kurallarına, mantığına veya mevcut koşullarına uyum sağlaması anlamını da taşır. Tasvip etmek ifadesinin cümle içinde kullanımı da şu şekildedir;

Onların sana olan davranışlarını hiç mi hiç tasvip etmiyorum.

Onun gibi yalancı ve çıkarcı bir insanın yaptığı hiçbir şeyi tasvip edemem.

Senin ve içinizden bazılarının bana saygısızca tutumunu tasvip etmiyorum.

Beni sorarsanız, bu plânı tasvip etmiyorum.