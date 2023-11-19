Tatil dönüşü motivasyona dikkat

Ara tatil sonrası okullar yarın açılıyor. Bazı öğrenciler ailesinin yanında, eğlenceli geçen 9 günün ardından okula dönüşte isteksizlik veya uyum sorunu yaşayabiliyor. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak ebeveyn ve eğitimcilere şu önerilerde bulundu:Tatil döneminde yapılan sanat, spor, bilim aktiviteleri, geziler, hobi atölyeleri gibi etkinlikleri okul döneminde de sürdürün.Çocukların zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanarak cesaretlendirmeli. Böylece kendilerine güvenleri artarak geçiş dönemi kaygıları azalacaktır.Okul ve öğretmenler hakkında olumlu yorumlar, okulun güvenli ve keyifli bir yer olduğu hakkında sohbetler uyum sürecini kolaylaştıracaktır.Okuldaki yeni etkinlikler hakkında konuşmak, okulu çekici hale getirerek arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tekrar bir araya gelme isteğini artırabilir.