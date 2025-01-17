Tatil serüveni başladı

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verdi. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Ümraniye Halkbank Ortaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede son 22 yılda eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, yarıyıl tatilinin verimli geçmesi için nasihatlerde bulundu.