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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Tatilde kendi avatarınızı oluşturun

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Tatilde kendi avatarınızı oluşturun

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin dijital teknolojileri daha üretken ve faydalı kullanabileceğini söyleyen uzmanlar, öğrencilere avatar oluşturma ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını öneriyor

18 milyondan fazla öğrenci yarıyıl tatilinde 1 haftayı geride bıraktı. Pandeminin etkileri devam ederken kötü hava koşulları nedeniyle tatilde eve kapanan öğrenciler yine dijital ortamda zaman geçirmeye başladı. Bilfen İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Celale Esra Algan, öğrencilerin televizyon, bilgisayar veya tablet karşısında zamanı boşa harcamadan teknolojiyi sorumlu, üretken ve yaratıcı bir şekilde kullanabileceğini söyledi. Algan, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarına kullandırabilecekleri uygulamaları ise şöyle sıraladı:
DİJİTAL İKİZ: Bugün artık sosyal medya uygulamaları dahil olmak üzere pek çok uygulama kendi içinde avatar oluşturmak için özellik sunuyor. 3 boyutlu geliştirilen avatarlar aynı zamanda sanal dünyada bizi tanımlayan ikizlerimiz olacaklar. Bu uygulamalarla sanal ortamdaki kopyalarınızı ailece oluşturabilirsiniz.
MARS'A GİZLİ MESAJ: Algoritmik şifreleme ile Jul Sezar'ın gönderdiği mesajların düşmanların eline geçmesi tehlikesine karşı geliştirdiği şifreleme tekniğini kullanarak Mars'a göndermek üzere gizli bir mesaj oluşturabilirler. Bu eğlenceli etkinlik aynı zamanda blockchain teknolojisinin temellendirmelerinden olan kriptografiyi ve tarihini anlamalarını kolaylaştıracaktır.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: Çevrelerindeki nesnelerin uzunluğunu veya alanını eğlenceli bir şekilde ölçmek, nesnelerin boyutunu tahmin etmek için kamera ve AR kullanabilirler. AR uygulaması ile yaptıkları ölçeklendirme, 3 boyutlu tasarımlarının ölçeklendirmesinde de yardımcı olacaktır.

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Tatilde kendi avatarınızı oluşturun
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