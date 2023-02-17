Tatlı Zıt Anlamlısı Nedir? Tatlı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Tatlı kelimesi cümle içerisinde pek çok görevde kullanılmaktadır. Bunlardan ilki sıfat görevidir. Genelde bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemekte olan tatlı kelimesinin zıt anlamlısı da kendisi gibi sıfat görevinde kullanılır. Ayrıca cümlede isim görevinde de kullanımı bulunmaktadır. Bunun haricinde tatlı kelimesinin anlam dağarcığı oldukça geniştir. Birbiriyle bağlantılı pek çok anlamı bulunmaktadır. İşte tatlı kelimesinin anlamı ve zıt anlamlısı!

TATLI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tatlı kelimesinin anlam ilişkilerinden biri olan zıt anlamı incelemeden önce tatlı kelimesinin anlam dağarcığını incelememiz gerekmektedir. Tatlı kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Şeker tadında olan.

İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen, dinlendiren, rahatlatan, sevindiren.(mecaz anlam)

Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen.

(canlılar için) sevimli, hoş.(mecaz anlam)

Şekerle ya da şekerli şeylerle yapılan yiyeceklerin ortak adı.(ad)

Hoşa gidecek bir biçimde, sevimlilikle, tatlılıkla, sinirlendirmeden.(belirteç)

Tatlının cümle içindeki kullanımları şöyledir:

Bu yemekler çok tatlı olduğu için kimse yemedi.

Tatlı tatlı konuşurken adam birden öldü.

TATLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Tatlı kelimesi günlük hayatta oldukça fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin zıt anlamlısı da çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle tatlı kelimesinin en önemli anlam ilişkilerinden birisi zıt anlamdır. Buna göre tatlı kelimesinin zıt anlamlısı ''acı'' kelimesidir.

TATLI KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Tatlı kelimesi gerek anlam dağarcığı gerekse anlam ilişkileriyle pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu bağlamda tatlı kelimesine benzer kelimeler bulunmaktadır. Bahsettiğimiz kelimeler şöyledir: