Tatlı Zıt Anlamlısı Nedir? Tatlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tatlı kelimesi pek çok anlamı beraberinde getirmektedir. Bir şeyin tadının güzel olduğunu anlatmak için kullanılmasının yanı sıra bir erkeğin yakışıklı olduğunu veya bir kadının güzel olduğunu anlatmak için de kullanılır.

TATLI KELİMESİNİN ANLAMI

Tatlı kelimesinde birçok anlam ilişkisi bulunmasının yanında birçok anlamı da bulunmaktadır. Cümle içerisinde genel olarak gerçek anlamıyla kullanılsa da mecaz anlamları da oldukça fazla kullanılmaktadır. Bunun haricinde cümle içerisinde isim, belirteç veya sıfat görevinde de kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında tatlı kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Şeker tadında olan.

Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen.

İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen, dinlendiren, rahatlatan, sevindiren.(mecaz anlam)

(canlılar için) Sevimli, hoş.

Şekerle ya da şekerli şeylerle yapılan yiyeceklerin ortak adı.

Hoşa gidecek bir biçimde, sevimlilikle, tatlılıkla, sinirlendirmeden.

TATLI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Tatlı kelimesi genel bir ifade belirttiği için birçok anlamı beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı da bu kelimenin anlam ilişkisi oldukça geniştir. Tatlı kelimesinin yerine kullanılacak birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler 'şekerli, şirin, yumuşak' gibi kelimelerdir. Bunun yanı sıra tatlı kelimesinin zıt anlamlısı 'acı' kelimesidir. Tatlı sözcüğünün diğer anlamlarına göre bu zıt anlamlar değişebilmektedir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz: