Tatvan Nerede? Tatvan Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Tatvan, Doğu Anadolu'nun güzel ilçeleri arasındadır. Peki, Tatvan nerede? Tatvan nereye bağlı sorusu, Tatvan'la ilgili araştırmanızda temel konulardan biridir. Tatvan nerenin ilçesi, harita üzerinden de bulunabilecek bir sorudur. Arama motorlarından inceleme yapacaksanız da arama bölümüne "Tatvan hangi ile bağlı" yazabilirsiniz. Tatvan'a nasıl gidilir sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tatvan Nerede?

Tatvan, Bitlis iline bağlı olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli ilçelerinden biridir. Yaklaşık 87 bin kişinin yaşadığı bu ilçenin batısında Güroymak, kuzeyde Ahlat, güneyde Hizan, doğuda ise Van'a bağlı olan Gevaş ilçesi yer alır.

Tatvan'ın il merkezine olan mesafesi yaklaşık 25 km'dir. İlçenin kuzeydoğudan Van Gölü'ne de kıyısı vardır. Bu özelliği de Tatvan'ı bölgenin en popüler ve turistik ilçelerinden biri yapmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1606 km2'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1690 metredir. Tatvan'da toplam 25 mahalle vardır.

Tatvan'a Nasıl Gidilir?

Tatvan, ulaşımın son derece kolay olduğu bir ilçedir. İlçeye en kolay gidebileceğiniz ulaşım alternatifleri içinde otobüs ön plana çıkar. Ülkemizin birçok yerinden ilçeye otobüs seferleri düzenlenir. Bitlis'e ulaştıktan 20 dakika sonra Tatvan'a ulaşmanız mümkündür.

Tatvan'a havayolunu kullanarak da ulaşabilirsiniz. İlçeye en yakın havaalanı Van'dadır. Van Havaalanı ile Tatvan arasındaki mesafe 135 km'dir. Bu havaalanından yaklaşık 2,5 saatlik yolculuk ile Tatvan'a ulaşabilirsiniz. Dilerseniz havayolu ulaşımı için Batman ve Muş'u da kullanabilirsiniz.