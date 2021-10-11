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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:30 Son Güncelleme: 11.10.2021 11:30

Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tavan kelimesini özellikle inşaat ve dekorasyon alanında oldukça fazla görmekteyiz. Kelimenin anlam ilişkisine baktığımızda, karşımıza biraz daha zayıf bir kelime çıkmaktadır. Anlam ilişkilerinden en kuvvetli olanları zıt anlam ve eş anlamdır. Tavan kelimesinin de birkaç tane zıt anlamı bulunmaktadır. Buna göre tavan zıt anlamlısı nedir? Tatlı kelimesinin zıt anlamlısı…

Türkçede birçok sözcüğün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Tavan sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. Hatta birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeleri öğrenmek tavan kelimesinin anlamını öğrenmede oldukça önemlidir.

TAVAN KELİMESİNİN ANLAMI

Tavan sözcüğünün çok geniş bir anlam dağarcığı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bir tane mecaz anlamı bulunmaktadır. Diğer anlamı ise gerçek anlamıdır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak tavan kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

  • Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey.
  • Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek aşama, sınır ya da fiyat.(mecaz anlam)

TAVAN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Tavan sözcüğünün bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Tavan sözcüğünün eş anlamlı kelimelerini bilmek bu kelimeyi çözümlemede faydalı olacaktır. Bu kelimeler 'donam, göbek, lambri' kelimeleridir. Bunun yanı sıra tavan kelimesinin zıt anlamlıları da oldukça önemlidir. Bu kelimenin zıt anlamlıları ise 'taban, zemin' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi ayırt edebilmek için şu cümle örneklerine bakabiliriz:

  • Tavan çökünce hepimiz altında kaldık ve sadece birkaçımız kurtarılabildi.
  • Ayakkabı tabanı delinince yeniden bir ayakkabı almak zorunda kaldı.
  • Eğer zemini iyileştirme çalışmaları hemen tamamlanırsa çok güzel olur.

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Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavan Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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