Tavan Zıt Anlamlısı Nedir? Tavan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede birçok sözcüğün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Tavan sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. Hatta birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeleri öğrenmek tavan kelimesinin anlamını öğrenmede oldukça önemlidir.

TAVAN KELİMESİNİN ANLAMI

Tavan sözcüğünün çok geniş bir anlam dağarcığı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bir tane mecaz anlamı bulunmaktadır. Diğer anlamı ise gerçek anlamıdır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak tavan kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey.

Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek aşama, sınır ya da fiyat.(mecaz anlam)

TAVAN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Tavan sözcüğünün bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Tavan sözcüğünün eş anlamlı kelimelerini bilmek bu kelimeyi çözümlemede faydalı olacaktır. Bu kelimeler 'donam, göbek, lambri' kelimeleridir. Bunun yanı sıra tavan kelimesinin zıt anlamlıları da oldukça önemlidir. Bu kelimenin zıt anlamlıları ise 'taban, zemin' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi ayırt edebilmek için şu cümle örneklerine bakabiliriz: