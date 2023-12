Tavlada Dubara Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Dubara Denir?

İki kişinin kıyasıya ve oldukça eğlenceli şekilde rekabete tutuştuğu tavla oyunu, ülkemizde klasikleşmiş ve favori listesinden inmeyen oyunlardan biridir. Gerek yüz yüze gerek online olarak oynanan tavlada sayıları yahut hamleleri ifade eden bazı kelimeler vardır. Dubarada tavla esnasında kullanılan ve bilmeyenlerin anlamını merak ettiği terimlerden biridir. Peki, tavlada dubara ne demek ve kaç kaç gelince dubara denir?

Tavlada Dubara Ne Demek?

Pullar ve bir çift zar eşliğinde oynayan tavlada sayıları ve hamleleri ifade etmek için kullanılan bir takım terimler vardır. Bu terimler tavla oyununun esas terimleridir diyebiliriz. Özellikle zarlar atıldığında zarların üstünde kalan sayıların tavla oyununda başka şekilde söylenen isimleri vardır. Bunlardan biri de dubara'dır. Dubara tavlada zarların her ikisinin de üst tarafta kalan sayıların 2 olmasıdır. Dubara Farsça bir kelimedir, tavlada kullanılan hemen her sayı ve zar ikilisi isimleri Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dubara kelimesinin karşılığı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İlk anlamı tavlada iki sayısının her iki zarda aynı anda gelmesi, diğer anlamı ise argoda aldatmaca şeklindedir.

Tavlada Kaç Kaç Gelince Dubara Denir?

Tavlada kullanılan zarlar atıldığı zaman her iki zarın üst tarafında kalan sayıları ifade ederken kullanılan Farsça terimlerden biri olan dubara, her iki zarın da üst kısmında 2 sayısının gelmesi gerekmektedir. Yani zarlar 2-2 gelirse buna dubara denir.