Tavlada Kaç Pul Var? Tavla Pul Sayısı ve Ölçüleri

Tavla her şeyden önce bir strateji oyunudur. Fakat tavla oynarken şansın ve hızlı karar vermenin yeri de yadsınamaz. Tavla her ne kadar Anadolu ve etrafındaki coğrafyaya özgü popüler bir oyun olsa da dünyanın her tarafında oynanmaktadır ve farklı bölgelerde farklı varyasyonlarda oynandığı bilinen bir gerçektir. Tavlada kaç pul var ve tavla pul sayısı ve ölçüleri gibi bilgiler edinildikten sonra tavlanın her varyasyonunu oynamak mümkündür.

Tavlada Kaç Pul Var?

Bir tavlanın toplamında 30 adet pul bulunur. Bunlardan 15 tanesi beyaz 15 tanesi de siyah renkten oluşurlar. Tavlada 2 zar ile oyunun kaderi belirlenir ve 24 tane de hane bulunmaktadır. Bunlar ikiye ayrıldığı için her rakibe ait 12 adet hane yer alır.

Tahtaya pullar üç, beş ve ikili şekillerde yerleştirildikten sonra zarlar atılır ve pullar ya saat yönünde ya da saat yönün tam tersine doğru hareket ettirilir. Bu tamamen oynayıcıların isteğine bağlı bir durumdur.

Oyunun mantığı genel olarak pulları hareket ettirerek üst üste getirmektir ve oyuncunun tüm pullarını kendi hanesinde toplamasıdır. Bu saatten sonra kişi ya oyunu normal bir şekilde kazanır ya da Mars yaparak kazanır.

Mars yaparak kazanan kişiler iki sayı öne geçmiş olurlar, oyunu normal kazanan kişilerin hanesine ise bir puan yazılır. Tavla oynarken kaç el oynanacağı yine oynayıcıların tercihine kalmış bir şeydir. Fakat genel olarak tavla oynayanlar 1 set oyunu 5 el oynarlar.

Tavla Pul Sayısı ve Ölçüleri

Tavla pullarının sayısı 30 adettir. Bunların ölçüsü ise tavladan tavlaya değişse bile tavla pullarının kalınlıkları standart olarak 7mm olarak üretilir. Çapları ise 29mm-36mm arası değişkenlik gösterir.

Tavlanın oynandığı ahşap çerçeve ise genellikle 50 cm uzunluğunda ve 25 cm genişliğindedir. Yükseklik olarak da genellikle 7 cm olurlar.