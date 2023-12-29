Tavlada Pencüse Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Pencüse Denir?

Tavlanın Türkler tarafından benimsenmesinin nedeni, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda ün kazanmasıdır. O tarihten bu yana tavla, adeta milli bir oyunmuş gibi severek oynanır. Aslında pek çok ülke tarafından sahiplenilse de kökeni, Perslere dayanan bir oyundur. İtalyanca kökenli bir kelime olan tavlanın anlamı ise "tahta"dır. Oyunla ilgili terimlerden biri olduğu için tavlada pencüse ne demek, kaç gelince pencüse denir muhakkak bilinmelidir.

Tavlada Pencüse Ne Demektir?

Pencüse, tavlada sıkça söylenen bir ifadedir ve kelime kökeni Farsçadır. Sözcük anlamı olarak penc, "beş", ü "ve", se ise "üç" anlamına gelir. Tavlada atılan zarlardan birinin 3'ü, diğerinin ise 5'i gösteren taraflarının üste gelmesi durumunda söylenir. Tavlada çok fazla zar kombinasyonu bulunur ve bunların isimlerinin hepsi Farsçadan Türkçeye geçmiştir.

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla oynamak için ilk olarak bir tavla takımına ihtiyaç vardır. Dikdörtgen biçimindeki bu platformun üzerinde üçgen dilimine benzer çizimler bulunur. Bunlara, "hane" adı verilir ve toplamda 24 tanedir. Ek olarak tavla takımında, 4 ayrı bölge bulunur ve bunlar 6 haneden meydana gelir. İsimleri ise kale, dış saha, rakip kalesi ve rakip dış sahası şeklindedir. İki kişi arasında oynanan bu oyuna başlarken taraflar zar atar ve hangi zar büyük ise o oyuncu başlar.

Tüm pullar dizilir ve bunların dizilimi birbirine ters şekildedir. Pullarla ilerleyebilmek için her seferinde zar atılması zorunludur. Tavlada kazanabilmek için tarafların bütün pullarını kaleye getirmeleri şarttır. Bunları ilk toplayan oyunun galibi olur ve toplamda 5 tur oynanır. Oyunun galibi olmak için en az 3 defa üst üste kazanmak gerekir.