Tavla, iki oyuncu arasında oynanan ve 15'lik taşlarla düzenlenmiş 24 yuvalı bir tahta üzerinde gerçekleşir. Oyuncuların amacı, taşlarını rakibininkiyle karşı karşıya getirerek onları evlerine toplamak ve ardından tavla tahtasının dışına çıkarmaktır. Tavlada şeşbeş ne demek, tavlada kaç kaç gelince şeşbeş denir şeklindeki konular tavla kültürünün güçlü bir parçasıdır.

Tavlada Şeşbeş Ne Demek?

Zarların üzerindeki rakamların Farsça isimleri bulunmaktadır. Genellikle Türkçe olarak ifade edilirler, ancak bazı kişiler oyunu daha zevkli hale getirmek için Farsça isimlerini kullanmayı tercih ederler. Tavlada şeş beş "6-5" demektir.

Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?

Tavla, atılan zarlarla oynanan bir oyun olup zarlar, altı yüzlü küp şeklinde ve her bir yüzünde bir ila altı arasında değişen rakamlar bulunan oyun araçlarıdır. Oyun, zarların atılmasıyla başlar; oyuncular zarları bilek gücüyle platforma atarlar. Zarların gösterdiği rakamlara göre, siyah ve beyaz taşlar oynanır, ancak bu taşların hareket ettirilmesi belirli kurallara tabidir.

Tavla, strateji ve taktik gerektiren bir oyun olup zarların rastgele gelmesiyle oyuncuların hamlelerini planlamasını sağlar. Rastgele gelen bu zarlar eğer "6-5" veya "5-6" şeklindeyse bu duruma şeşbeş denir.