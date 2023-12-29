Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tavlada Şeşbeş Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:30 Son Güncelleme: 29.12.2023 11:32

Tavlada Şeşbeş Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?

Tavla, strateji, sabır ve şansın birleştiği, asırlardır insanları bir araya getiren ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayan bir zeka oyunudur. Taşların zar atma ve doğru hamleleri yapma becerisiyle oynanan bu oyun, kökenleri çok eski zamanlara dayanır. Tavlada şeşbeş ne demek, tavlada kaç kaç gelince şeşbeş denir gibi sorular tavlanın stratejilerini ortaya çıkarmaktadır.

Tavlada Şeşbeş Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?

Tavla, iki oyuncu arasında oynanan ve 15'lik taşlarla düzenlenmiş 24 yuvalı bir tahta üzerinde gerçekleşir. Oyuncuların amacı, taşlarını rakibininkiyle karşı karşıya getirerek onları evlerine toplamak ve ardından tavla tahtasının dışına çıkarmaktır. Tavlada şeşbeş ne demek, tavlada kaç kaç gelince şeşbeş denir şeklindeki konular tavla kültürünün güçlü bir parçasıdır.

Tavlada Şeşbeş Ne Demek?

Zarların üzerindeki rakamların Farsça isimleri bulunmaktadır. Genellikle Türkçe olarak ifade edilirler, ancak bazı kişiler oyunu daha zevkli hale getirmek için Farsça isimlerini kullanmayı tercih ederler. Tavlada şeş beş "6-5" demektir.

Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?

Tavla, atılan zarlarla oynanan bir oyun olup zarlar, altı yüzlü küp şeklinde ve her bir yüzünde bir ila altı arasında değişen rakamlar bulunan oyun araçlarıdır. Oyun, zarların atılmasıyla başlar; oyuncular zarları bilek gücüyle platforma atarlar. Zarların gösterdiği rakamlara göre, siyah ve beyaz taşlar oynanır, ancak bu taşların hareket ettirilmesi belirli kurallara tabidir.

Tavla, strateji ve taktik gerektiren bir oyun olup zarların rastgele gelmesiyle oyuncuların hamlelerini planlamasını sağlar. Rastgele gelen bu zarlar eğer "6-5" veya "5-6" şeklindeyse bu duruma şeşbeş denir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tavlada Şeşbeş Ne Demek? Tavlada Kaç Kaç Gelince Şeşbeş Denir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA