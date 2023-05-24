Tavşan Kaç Yıl Yaşar? Tavşanların Ömrü Ne Kadar, Kaç Senedir?

Tavşan kaç yıl yaşar diye araştırma yapan kişi sayısı oldukça fazladır. Çünkü son zamanlarda evde beslemek için ideal bir hayvan türü olmuştur. Bu sebeptendir ki tavşan ömrü evde beslenmek isteyen kişiler için oldukça önemlidir. Her canlıda olduğu gibi tavşanın da belli bir yaşam süresi vardır. Bu yüzden tavşanın ömrü ne kadar yada kaç yıldır sorusu gündeme gelir. Bu sorunun cevabına ulaşmak için içeriğimizi okumaya devam edin ve tavşan kaç yıl yaşar öğrenmiş olun.

Tavşan Kaç Yıl Yaşar?

Çoğu hayvanın ortalama ömür süresinde olduğu gibi tavşanlarda da ortalama yaşam süresi genetik özelliklere ve ortam koşullarının elverişli olmasına göre büyük farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temelinde ise tavşan cinsleri yatmaktadır. Cinsler baz alındığında tavşanların ortalama ömrü şu şekildedir:

• Kutup Tavşanı: 16-24 ay

• Lepus Saxatillis: 1-5 yıl

• Oryctolagus Cuniculus: 9-11 yıl

Yaşam sürelerinin bazılarının çok kısa olduğunun farkındayız fakat karşılaşma ihtimalinizin en yüksek olduğu tavşanlar 9-11 yıl arasında yaşayan Oryctolagus Cuniculus tavşanlarıdır. Evcilleştirilmiş evcil tavşanlar, bahçenizde gördüğünüz yabani pamuk kuyruklu tavşanlarla aynı değildir. Oryctolagu cuniculus, evcil tavşan türünün Latince adıdır, yabani tavşanlar ise Lepus sylvaticus'tur. Bu, evcil tavşanlar ve yabani tavşanların, uzak akraba ve aynı aileden olsalar bile teknik olarak farklı türler olduğu anlamına gelir.

Tavşanlar Evde Kaç Yıl Yaşar?

Tavşanların doğal ortamlarında ne kadar hayatta kaldıkları hakkında bir fikir sahibi olduktan sonra evde tavşan kaç yıl yaşar gibi bir sorunun sorulma ihtimalini de değerlendirmek gerekir. Bir tavşanın bakımını üstlenmek istiyorsanız bu soruya yanıt aramanız çok doğaldır. Tavşanlar daha yavruyken doğru bakımları sağlandığında, ihtiyaçları giderildiğinde yani olgunluk dönemine ulaştıkları durumda ve evlerde beslediğimiz takdirde 15 yıl kadar hayatta kalabilirler. Ama bu sürenin büyük bir bölümü tavşanın bakımının kalitesiyle alakalıdır. Doğru beslenme, sağlıklı bakım gibi şartlar sağlandığında tavşan evde 15 yıla kadar yaşayabilir. Kalıtımsal hastalıkların söz konusu olmadığı durumlarda yirmili yaşlara kadar giden tavşanların olduğu da bilinmektedir. Evde beslenen tavşanınızın ömrü belli bir oranda sizin elinizdedir. Eğer daha sağlıklı yaşamasını ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bunun için yapmanız gereken düzenli eylemler vardır. Tavşanların ömrü;

• Sağlıklı beslenme,

• İlgi,

• Sevgi,

• Sosyalleşme,

• Kaliteli barınma ile uzayabilir.

Tavşanlarla ilgilenme kalitenizi arttırdığınızda ömürleri de olumlu yönde etkilenecektir.