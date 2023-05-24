Tavuk Kaç Yıl Yaşar? Tavukların Ömrü Ne Kadar, Kaç Senedir?

Kümes hayvanları arasında en bilinen ve beslenmesi tercih edilen hayvan tavuktur. Tavuk bakımı konusunda merak edilenler arasında tavukların kaç yıl yaşadığı sorusu yer almaktadır. Bahçesinde tavuk bakmaya niyetlenen kimseler tavuklar kaç yıl yaşar bilmesinde fayda var. Sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz yazımızda tavukların ömrü ne kadar sorusunun detayı yanıtlarını bulabilirsiniz.

Tavuklar Kaç Yıl Yaşar?

Bahçesi müsait olan kimseler arasında son zamanlarda sıklıkla görülen eylemler arasında tavuk beslemek yer almaktadır. Kimisinin organik yumurta üretmek, kimisinin ise bahçedeki haşereleri yemesi niyetiyle beslediği tavuklar hakkında doğru bilgiye sahip olmak onlara sağlıklı bir şekilde bakabilmek için oldukça önemlidir. Tavuk bakımında ilk bilinmesi gereken unsur tabi olarak hayvanın ortalama yaşam süresidir. Tavuklar ortalama olarak 6-8 yıl yaşamaktadırlar.

Tavukların Ortalama Ömür Süresi Ne Kadar?

Tavukların ömrünün hayvanın yaşam koşulları, beslenmesi, yumurtlama aralığı, tavuğun cinsi, civcivken gelişim süreci, geçirdiği hastalık, veteriner gözetimi gibi etkenler doğrudan etkilemektedir. Cinsine göre tavukların ömründe değişkenlik elbette olmaktadır ama aradaki yıl farkı çok fazla değildir, ancak tavuğun yaşam koşulları ömür süresine doğrudan etki etmektedir. Örneğin cinsi daha uzun yıllar yaşayan bir tavuğun yaşam koşulları iyi değil, kümes ve beslenme ortamı sağlıksız ise ortalama ömür süresi kısa olan bir tavuk cinsinden çok daha önce ölebilir. Bütün gerekli şartlar sağlandığında bir tavuğun ortalama ömrü 8 hatta 10 yıla kadar çıkmaktadır.